Cum a reacționat, de fapt, Dinu Maxer când l-a cunoscut pe Robert, iubitul Deei Maxer. Ce părere are despre cuplul lor

”Hai să nu zicem că sunt cu fel de fel de fete. Sunt doar două. Într-adevăr, nu seamănă una cu alta.”, a spus Dinu Maxer. Bărbatul a încercat să lămurească motivul pentru care s-a despărțit de Ada, prima femeie cu care a avut o relație după divorț.

De ce s-a despărțit Dinu Maxer de iubită

”Am zis că unul dintre motive este și acesta, că nu a putut să se lase de fumat. Atâta vreme cât eu le-am spus fraților mei, când erau adolescenți, dacă eu voi fuma, eu voi dispărea din viața voastră... Îți dai seama că s-ar putea să am un pitic care. De pildă, când vin din club, direct pe balcon, nu contează că sunt minus 2 grade, las toate alea acolo și ies frumos... Nu suport fumul de țigară. Și medical am o rinită care-mi blochează respirația când simt fum de țigară. Nu numai din cauza asta. La un moment dat, într-un cuplu, dacă vrei să rămâi împreună, fiecare face câte un compromis. Eu am dat un exemplu, acesta a fost unul dintre lucrurile care ne-au despărțit”, a zis Dinu la Antena Stars.

Artistul a povestit că el și Ada s-au mutat rapid împreună. ”Noi am avut o perioadă în care să ne tatonăm. Atunci am intrat direct în contact cu problemele lui. Am sărit niște etape, era Paștele... După o relație de 17 ani jumătate, ar fi aberant sa faci o tragedie dintr-o relație de o lună că s-a terminat.”

Dinu Maxer spune că el a fost primul care și-a găsit pe altcineva.

”Nu mi-a plăcut ce a scris presa fiindcă a spus așa: Dinu, pus în fața faptului împlinit. S-a întâlnit nas în nas. Nu e adevărat. Deea mi-a spus: ”O să vin însoțită de Robert la respectivul botez”, care a fost în Giurgiu. Îi zic: ”Ok, dar nu poți să-l inviți la masă. Aveam un număr de tacâmuri”. Zice: ”Nu, nu, nu. Rămâne afară, în zona unde se fumează și acolo o să stăm împreună”. Vrei să-ți spun că am mers și am stat un sfert de oră de vorbă cu ei? Nu am nicio treabă. Acolo l-am cunoscut. Nici el, nici Ada nu au fost în relații... N-ai idee cât de fericit sunt (n.r. pentru că Deea a găsit pe cineva).”, a afirmat acesta la XNS.

El a mai adăugat că relația cu Ada l-a ajutat să treacă peste divorț. Despre Deea Maxer și noul iubit, Robert, Dinu a zis: ”Mie îmi plac, sunt ok. Se potrivesc, sunt ok, Deea este fericită. O să-ți spun sincer și poate iar pare ciudat. În momentul în care noi am divorțat și eu m-am cuplat cu Ada, pe Deea am văzut-o foarte tristă, depresivă. Chiar m-am gândit la un moment dat că ea a vrut divorțul și eu am acceptat mai greu și uite că lucrurile s-au întors în favoarea mea. Că eu eram ăla amorezat și ea cea singură. Chiar mi-am zis să-și găsească și ea pe cineva. Nu mi-au povestit cum s-au cunoscut cu lux de amănunte. Am bănuit că a fost de Paște. Am văzut niște poze și așa am bănuit eu. Am văzut poze cu un grup de băieți la fratele ei.”

Deea ar fi lăsat un comentariu și Dinu spune că imediat l-a reparat pe noul ei iubit. După Paște, ea i-a și spus că a găsit pe cineva.

