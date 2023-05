Fosta soție a lui Dinu Maxer și-a refăcut viața după divorț, astfel că și-a găsit liniștea în brațele actualului său partener, Robert. Dacă nu demult, bruneta și-a făcut curaj și a postat primele poze oficiale cu ei doi, acum au trecut la un alt nivel, semn că lucrurile devin din ce în ce mai serioase.

Deea Maxer a trecut la nivelul următor cu noul ei iubit. Bruneta i-a făcut cunoștință cu copiii. Ce au făcut împreună

Deea Maxer își ține la curent fanii cu noutățile din viața ei personală și profesională. De data asta, a postat un InstaStory în care l-a surprins pe iubitul ei alături de fiica brunetei și a lui Dinu Maxer. În imagine, cei doi colorează niște planșe, semn că cea mică l-a acceptat și îndrăgit imediat pe noul partener din viața mamei sale.

Bruneta a divorțat de fostul soț după 18 ani de relație, dintre care ultimii 14 de căsnicie, deși au doi copii superbi, pe Andreas și pe Maysa. Noul iubit, Robert Drilea, a cucerit-o imediat pe Deea, iar lucrurile dintre ei par să devină din ce în ce mai serioase.

”Va veni o vreme când când pacea și liniștea ta interioară va fi mult mai importantă decât să demonstrezi unora că nu au dreptate”, a fost mesajul distribuit de Deea Maxer, la un moment dat, pe Instagram.

Deea și Dinu Maxer au divorțat după 18 ani de relație

„Am decis să ne încheiem căsătoria după 18 ani de relație plini de iubire, fidelitate, respect și muncă depusă cot la cot în tot ceea ce am construit!

Ne suntem recunoscători pentru această călătorie în care am fost pe rând, piloți! Mulțumesc, Dinu Maxer!

Voi ne știți viața, ca pe o carte deschisă, fiind mereu în atenția voastră și înconjurați de apreciere și admirație. Pentru toate acestea vrem să vă mulțumim și totodată ne dorim să respectați acest moment din viață noastră.

Ne dorim discreție, liniște și pace pentru fiecare dintre noi și cel mai important, pentru copiii noștri. Fiți blânzi! Dumnezeu știe drumul fiecăruia! Mulțumim, Deea și Dinu Maxer”, a fost vestea care i-a luat prin surprindere pe fani, acum câteva luni.

Dinu Maxer și-a refăcut viața, dar el și noua iubită s-au despărțit la scurt timp

La rândul său, Dinu Maxer s-a afișat și el cu noua iubită, însă la scurt timp s-au despărțit. Cântărețul a confirmat separarea, la un post TV. Ada, fosta iubită a artistului pentru o scurtă perioadă, a spus care a fost, de fapt, adevăratul motiv pentru care relația nu a funcționat.

„Vreau să spun că acest val mediatic care m-a copleșit, informații eronate, comentarii răutăcioase în care am fost acuzată că i-am fost amantă m-au făcut să iau această decizie.

Am decis că nu pot să îmi asum această lume în care ești expus mereu, iar în urmă cu două zile am luat hotărârea să nu ne mai continuăm întâlnirile.

Vreau să specific că eu pe Dinu l-am cunoscut că fiind un bărbat singur, deja anunțase public divorțul, ne-am cunoscut într-un grup de prieteni comuni.

Doresc să specific că nu am fost căsătorită, am avut într-adevăr o relație care s-a încheiat în urmă cu câteva luni. Vreau să clarific acest lucru din respect față de omul cu care am avut o relație, pentru că a fost și el târât în acest circ mediatic, iar cunoscându-l știu că, la fel că mine, nu își dorește mediatizare”, a transmis Ada pentru Spynews.

