Deea și Dinu Maxer, primul eveniment împreună după divorț. Cum au reacționat cei doi

Dinu și Deea Maxer obișnuiau să se afișeze mereu împreună în cadrul evenimentelor, având în vedere că cei doi artiști formau un cuplu și în viața personală, dar și în cea profesională.

Aceștia au participat de curând la primul eveniment comun de după divorț, iar artista nu a ezitat și a venit însoțită de noul său partener.

Deea și Dinu Maxer, primul eveniment împreună după divorț. Deea a venit însoțită de noul iubit!

Fanii au fost curioși să afle ce relație se află în prezent între cei doi foști soți, după ce au decis să pună punct relației de 18 ani. Mai cu seamă, curiozitatea s-a axat în jurul reacției lui Dinu, după ce și-a văzut fosta parteneră la brațul unui alt bărbat.

Artiștii au tratat întreaga situație cu maturitate și se pare că nu există resentimente între ei. Deși divorțul i-a afectat, ambii și-au refăcut viața amoroasă la scurt timp de la despărțire, iar între ei lucrurile decurg cât se poate de normal, păstrând o relație bună de dragul copiilor lor, dar și datorită colaborărilor profesionale care le-au mai rămas.

În cadrul evenimentului privat la care au luat parte, Dinu Maxer și noul partener al Deei s-au salutat și i-au fost alături acesteia pentru show-ul de bellydance pe care l-a susținut. Cei doi foști soți locuiesc în continuare în aceleași bloc și, deși obișnuiau să călătorească cu aceeași mașină, bineînțeles că acest lucru s-a schimbat după divorț. Aceștia au venit separat și tot separat au ales să stea și în culise și nu au interacționat decât din punct de vedere profesional.

În rest, Deea și Dinu Maxer au colaborat la fel ca în trecut, consultându-se în timpul botezului unde au avut rolul de prezentatori și lăsându-le o impresie bună invitaților. Mai mult decât atât, Dinu a interacționat și cu noul partener al Deei.

„Da, așa este, am avut un eveniment împreună cu Dinu, care a fost antamat înainte de divorț. Suntem profesioniști și în continuare lucrăm artistic împreună. Am cântat și piese în duet la acest eveniment. Însă am mers cu mașini separate”, a declarat Deea Maxer pentru Ciao.ro.

Deea Maxer și-a oficializat relația cu noul iubit

Deea și Dinu Maxer au trăit o poveste de dragoste vreme 18 ani, însă de curând au decis să divorțeze pe seama problemelor apărute de mai mult timp în relația lor. Amândoi și-au refăcut viața amoroasă foarte repede, însă cu toate astea au rămas în relații bune. În prezent, Dinu Maxer este din nou un bărbat singur. Deși și-a refăcut primul viața după divorț, relația nu a durat prea mult timp.

La rândul ei, Deea Maxer a recunoscut la rândul său în mod public faptul că iubește din nou. „Sunt într-o relație, așa este. Am postat fotografii cu Robert și îmi asum relația, nu îmi place ideea de a fi vânată și pozată pe la colțuri iar eu să mă fâstâcesc. Sunt asumată, iubesc și sunt implicată în această relație. Eu și Robert nu ne ascundem însă nici nu ne dorim expunere. Suntem un cuplu la început de drum, care nu își dorește să devină cuplu monden.

Am fost și la mare impreună în weekendul cu 1 mai. Ne afișăm în public de ceva timp, în mod natural alături de prieteni, familie sau cunoștințe comune. Avem o viață normală, nu ne ascundem în casă. Suntem amândoi prinși cu munca în mare parte. Dar ne ocupăm și de noi mai ales că relația e la început”, a mai spus Deea Maxer, pentru sursa anterior menționată.

