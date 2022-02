Cum a reușit Oana Lis să-l salveze pe Viorel de la moarte. Ce declarații a făcut fostul edil al Capitalei

Viorel Lis traversează o perioadă mai dificilă din viața lui. Fostul edil al Capitalei a ajuns la spital, după ce a avut arsuri la picioare, din cauza unui radiator încălzit prea tare, dar pe care el nu l-a simțit. Oana Lis i-a salvat viața soțului ei și l-a dus la spital.

Viorel Lis a ajuns la spital cu arsuri pe picioare. Ce a declarat cu privire la starea sa medicală

Viorel Lis a ajuns la spital, după ce a fost ars pe picioare de caloriferul care a fost pornit la intensitate mare. Acesta nu a simțit nimic, însă Oana l-a dus direct l spital. Iată ce declarații a făcut el în acest sens și cum se simte în prezent.

„Am probleme de sănătate, cum să spun, nu-mi mai simt picioarele și aveam un calorifer, îl încălzeam, fără să vreau, m-am atins de calorifer cu picioarele, dar eu nu am simțit. Atunci, s-au ars, s-au făcut bășici mari, atât. Nu e grav, mi-a și trecut. Am multe probleme, asta e vârsta. Adică am pareza asta, nu mai pot să merg. Nu merg decât dacă mă srpijin de Oana, altfel nu am echlibru, chiar cu baston. Nu ies singur din casă, cred că am căzut de 5 ori până acum”, a declarat el pentru Antena Stars.

Cum a ajuns Viorel Lis să aibă arsuri și să fie nevoie de îngrijiri medicale. Oana Lis a povestit tot

Din cauza frigului din casă, Oana Lis și Viorel Lis au cumpărat un radioator pentru a se încălzi. Din păcate, Viorel a adormit cu pciaorele pe el și s-a trezit cu arsuri.

”Noi locuim în sectorul 3, unde nu e căldură mai deloc. I-am cumpărat un radiator lui Viorel că muream de frig în casă. Și el stă și moțăie, săracul, toată ziua. La un moment dat, a adomit cu piciorul pe radiator. A făcut arsuri la picior, am ajuns cu el la spital. Asta e, și el de vină că și el a fost primar, să o tragă acum! El are și diabet și, se știe, că diabeticii au probleme mari cu picioarele, care se umflă. Asta îi mai trebuia acum și niște arsuri. L-au bandajat acolo, la spital, acum trebuie să-i îngrijesc eu rănile”, a spus Oana Lis pentru revista Click!

Acesta povestește că bătrânețea este grea pentru Viorel Lis, iar ea face tot posibilul să îl ajute.

„Am ajuns asistenta lui Viorel. Bravo lui că și-a luat nevastă tânără, a știut el de ce, și uite că ne-au prins atâția ani împreună! El de abia se mai mișcă săracul și prin casă. Intră în șosete ca să facă duș! Asta e vârsta, n-ai ce-i face! Bine că am scăpat măcar de Covid-ul ăsta. El a rămas cu o tuse, eu, în schimb, am avut probleme psihice, am rămas cu stări de anxietate foarte urâte”, a mai spus Oana pentru aceeași sursă.

