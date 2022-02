Viorel Lis a ajuns de urgență la spital cu arsuri grave. Ce i s-a întâmplat și în ce stare se află

Problemele par că se țin lanț de Viorel Lis, însă brătrâneștea își spune cuvântul. Acesta trece prin momente dificile după ce s-a ales cu arsuri, pe lângă problemele cu care deja se confruntă de ceva timp.

Cum a ajuns Viorel Lis să aibă arsuri și să fie nevoie de îngrijiri medicale. Oana Lis a povestit tot

Din cauza frigului din casă, Oana Lis și Viorel Lis au cumpărat un radioator pentru a se încălzi. Din păcate, Viorel a adormit cu pciaorele pe el și s-a trezit cu arsuri.

”Noi locuim în sectorul 3, unde nu e căldură mai deloc. I-am cumpărat un radiator lui Viorel că muream de frig în casă. Și el stă și moțăie, săracul, toată ziua. La un moment dat, a adomit cu piciorul pe radiator. A făcut arsuri la picior, am ajuns cu el la spital. Asta e, și el de vină că și el a fost primar, să o tragă acum! El are și diabet și, se știe, că diabeticii au probleme mari cu picioarele, care se umflă. Asta îi mai trebuia acum și niște arsuri. L-au bandajat acolo, la spital, acum trebuie să-i îngrijesc eu rănile”, a spus Oana Lis pentru revista Click!

Acesta povestește că bătrânețea este grea pentru Viorel Lis, iar ea face tot posibilul să îl ajute.

„Am ajuns asistenta lui Viorel. Bravo lui că și-a luat nevastă tânără, a știut el de ce, și uite că ne-au prins atâția ani împreună! El de abia se mai mișcă săracul și prin casă. Intră în șosete ca să facă duș! Asta e vârsta, n-ai ce-i face! Bine că am scăpat măcar de Covid-ul ăsta. El a rămas cu o tuse, eu, în schimb, am avut probleme psihice, am rămas cu stări de anxietate foarte urâte”, a mai spus Oana pentru aceeași sursă.

Viorel Lis și Oana Lis au fost infectați cu Covid-19. Fostul primar al Capitalei, internat a fost internat la Institutul „Matei Balș”

Viorel Lis ar fi fost letargic și medicii i-ar fi administrează un medicament cunoscut, potrivit Gândul.ro. Potrivit aceleiași surse, acesta avea plâmănii afectați în proporție de 5%.

Acesta a oferit și o declarație de pe patul de spital atunci: ”Sunt terminat la plămâni. Nu pot să vorbesc, nu-mi dau voie, domnișoarele asistente spun că obosesc că nu mi-e bine. Nu e cu mine (n.r Oana). Ea nu e internată. Face tratament de acasă, trebuie să vină să facă niște injecții”, a spus pentru Antena Stars.

În urmă cu ceva timp, Viorel Lis a suferit semi-paralizie, lucru care i-a șubrezit sănătatea. Acesta abia se mai putea mișca.

Oan Lis declara atunci: "I-a pus capac perioada asta a pandemiei de Coronavirus, el a stat numai în casă că așa trebuia să stea și i-a scăzut masa musculară. Ajunsese să meargă prin casă cu cadrul, acum încearcă să facă recuperare medicală, dar este foarte complicat.", a spus Oana Lis la Antena Stars, vizibil afectată de tot ce s-a întâmplat.

