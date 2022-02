Cum a sărbătorit-o Dani Mocanu pe mama lui la împlinirea vârstei de 50 de ani. Cum arată femeia și ce surpriză inedită i-a făcut

Dani Mocanu a avut parte de o petrecere de zile mari în urmă cu puțin timp. Mama artistului a împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, iar fiul ei a ținut să-i facă o urare de zile mari. Dani Mocanu are foarte mare grijă de membrii familiei sale și de bunăstarea lor emoțională și nu numai.

Dani Mocanu, imaginea inedită pe care a postată cu mama lui. Cum arată femeia care i-a dat viață

Dani Mocanu are o mamă cu care se mândrește necondiționat și care îi face zille mai frumoase. În prezent, toată lumea îl știe, însă puțini sunt cei care au văzut o vreodată pe mama sa.

Manelistul se mândrește extrem de mult cu familia sa. Acesta are și o soră mai mică de vârstă care împărtășește același talent muzical ca artistul.

Diana, pe numele ei, îi calcă pe fratelui său și a lansat o piesă cu versuri poate cel puțin la fel de controversate, cum manelistul a obișnuit cu piesele sale.

Dani Mocanu se numără printre cei mai ascultați maneliști de la noi din țară, iar controversele care s-au iscat în jurul lui de-a lungul timpului l-au adus pe primele pagini ale tabloidelor.

„Azi mămica mea a împlinit 50 de ani ❤️ te iubim mama și sa te țină Dumnezeu sănătoasă încă 1000 de ani 🌹”,a scris Dani Mocanu pe rețelele de socializare.

Câți bani cere Dani Mocanu pentru a cânta la evenimente

După ce a spus că va renunța la muzică pentru a se dedica lui Dumnezeu, Dani Mocanu a mai luat o decizie care reamintește că are o situație financiară care-i permite să aibă tot ce-și dorește.

„Am mai mult timp pentru copiii mei, pentru că am început să refuz evenimentele. Nu mi se mai pare OK să merg să cânt pe 3 lei, cum acceptă restul artiștilor. Acceptam și eu înainte, când n-aveam ce trebuie și aveam lipsuri, dar acum, după ce am investit atâția bani în mine și mi-am făcut un nume…”, a dezvăluit Dani Mocanu.

Se pare că, până acum, cântărețul de manele alegea să încingă atmosfera pentru 3.000-4.000 de euro pe oră. Mai multe detalii despre sume AICI.

Celebru pentru controversele create în mediul public din cauza pieselor lansate, Dani Mocanu își continuă activitatea fără întrerupere. El a mărturisit că nu are prea mulți ani de școală, dar nu-i este rușine cu acest aspect. Spune că indiferent dacă ar fi avut mai multe facultăți există o mare posibilitate să nu realizeze nimic în viață.

