Dani Mocanu a ieșit la întâlnire cu o vedetă, dar a fost deranjat că nu arăta la fel ca pe Instagram.Mesajul lui a stârnit reacții

Manelistul mărturisește că a ieșit de mai multe ori la întâlnire cu o vedetă care nu semăna deloc în realitate cu ce a văzut el în imaginile de pe Instagram.

Indignarea este cu atât mai de mare, că acesta declară că femei din fața sa era cu totul o altă persoană.

Dani Mocanu a vorbit despre acest subiect care “l-a marcat” spunând: “M-a deranjat că devine altă persoană în realitate”.

Dani Mocanu, despre vedetea mult prea transformată pe rețelele de socializare: " Nu mi-a venit să cred"

Cântărețul de manele a declarat pentru Cancan cum a fost întâlnirea cu vedeta transformată, căreia nu i-a dat numele.

"Am avut o perioadă în care ieșeam des cu o vedetă, dar prefer să nu-i dezvălui identitatea. Și, da, în poze este superbă, e bombă, da de fapt… Am avut o perioadă de câteva luni în care ne-am văzut și practic, e altă persoană. Nu mi-a venit să cred! Era diferență de la cer până la pământ, era alt om!", a spus Dani Mocanu.

Acesta a continuat prin a spune că pozele de pe Instagram l-au făcut să o dorească, însă când a văzut-o față în față, lucrurile s-au schimbat.

"Felul în care arăta pe Instagram m-a făcut să-mi doresc să o văd în realitate. Ne-am văzut, ne-am iubit, nu zic, dar … M-a deranjat că devine altă persoană în realitate”, ne-a spus Dani Mocanu.

La 29 de ani, Dani Mocanu are o avere considerabilă. Cântărețul de manele este posesorul unor mașini scumpe, dar are și o vilă în care a investit foarte mulți bani. Conform Cancan, acesta deține și mai multe apartamente.

Câți bani cere Dani Mocanu pentru a cânta la evenimente

După ce a spus că va renunța la muzică pentru a se dedica lui Dumnezeu, Dani Mocanu a mai luat o decizie care reamintește că are o situație financiară care-i permite să aibă tot ce-și dorește.

Citește și: Cum arată sora lui Dani Mocanu la 16 ani. Diana Mocanu a scos o melodie, iar versurile nu au putut fi trecute cu vederea

„Am mai mult timp pentru copiii mei, pentru că am început să refuz evenimentele. Nu mi se mai pare OK să merg să cânt pe 3 lei, cum acceptă restul artiștilor. Acceptam și eu înainte, când n-aveam ce trebuie și aveam lipsuri, dar acum, după ce am investit atâția bani în mine și mi-am făcut un nume…”, a dezvăluit Dani Mocanu.

Se pare că, până acum, cântărețul de manele alegea să încingă atmosfera pentru 3.000-4.000 de euro pe oră. Mai multe detalii despre sume AICI.

Celebru pentru controversele create în mediul public din cauza pieselor lansate, Dani Mocanu își continuă activitatea fără întrerupere. El a mărturisit că nu are prea mulți ani de școală, dar nu-i este rușine cu acest aspect. Spune că indiferent dacă ar fi avut mai multe facultăți există o mare posibilitate să nu realizeze nimic în viață.

Citește și: Jean-Claude Van Damme a primit dedicații live de la Dani Mocanu: „Ca Van Damme nu se mai naște”. Cum s-au filmat cei doi

Dani Mocanu a încetat studiile în clasa a 9a, atunci când a renunțat la școală. Însă acest lucru nu i se pare condamnabil.

”Eu am 9 clase… Puteam să am 10 facultăți și să nu realizez nimic în viață!!! Deci nu te ajută cu nimic”, au fost declarațiile lui Dani Mocanu, potrivit spynews.ro.

