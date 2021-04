Cum apare Sharon Stone pe coperta revistei Elle, la vârsta de 63 de ani

Frumoasa actriță în vârstă de 63 de ani face furori la Hollywood cu o siluetă fără cusur, un chip veșnic tânăr și o energie debordantă. Sharon Stone arată de parcă a descoperit fântâna tinereții, având un trup ce nu pare să fi înregistrat trecerea timpului.

Sharon Stone, una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume, și-a lansat cariera cu ajutorul filmului Basic Instinct, însă a depus eforturi considerabile pentru a obține rolul care i-a schimbat viața.

Sharon Stone nu e o regină de gheață, contrar așteptărilor

Cu un chip aproape în totalitate lipsit de riduri, o coafură rebelă și un tru perfect tonifiat, Sharon încă apare pe coperțile revistelor de top din America, fiind un exemplu și o reală inspirație pentru privitori.

Recent, vedeta a apărut pe coperta revistei Elle Spania purtând un maieu alb și o pereche de lenjerie intima asortată. Cu un zâmbet larg, un machiaj natural și părul coafat lejer, Sharon a surprins prin apariția ei jovială.

Cele care o văd pe Sharon ca pe un model de urmat se întreabă adesea cum reușește vedeta să arate așa și să fie întotdeauna efervescentă și plină de viață. În cartea ei de memorii numită “The Beauty of Living Twice”, Sharon vorbește cu vocea ei de copil, pe când trăia în Pennsylvania, dar mai târziu și cu vocea de adult, atunci când ajunge actriță la Hollywood.

Noua ei carte dezvăluie totul despre criza prin care a trecut în 2001, când a suferit de o hemoragie cerebrală. Sharon a povestit că această experiență a dus-o la un pas de moarte și că nu îi e dor de vechea Sharon, pe când avea 43 de ani.

Experiența aceasta a schimbat-o foarte mult și a făcut-o să trăiască altfel. Ce a urmat după perioada traumatică legată de starea ei de sănătate a fost un episode de depresie care i-a lăsat urme adânci, ajutând-o astfel în evoluția ei spirituală.

Actrița a fost operată fără voia ei

Faimoasa actriță de la Hollywood a mărturisit că a apelat la chirurgia plastică pentru că i-au fost extirpate două tumori benigne de la nivelul bustului în 2001, potrivit Daily Mail.

Actrița în vârstă de 63 de ani voia doar să scape de acele tumori necanceroase, însă medicul care a operat-o a decis că actrița ar arăta mai bine și dacă ar avea niște implanturi. Prin urmare, el a decis să facă niște modificări. Astfel, bustul ei i-a fost mărit cu încă o mărime.

“Când am scăpat de bandaje, am descoperit că aveam sânii cu o mărime mai mari, o mărime despre care a zis că “se potrivește mai bine cu mărimea șoldurilor””, a mărturisit vedeta pentru The Times.

“El a făcut schimbări corpului meu fără știrea mea sau a acordului meu”, a mai adăugat faimoasa actrița.

În interviul care a stârit controverse din cauza detaliilor intime din viața lui Sharon Stone, actrița a mai vorbit și despre diversele sale legături cu alte vedete.