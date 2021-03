Sharon Stone, dezvăluiri despre chirurgul care i-a mărit bustul fără acordul ei

Citește și: Săruturi faimoase care nu trebuiau să se întâmple. Care sunt scenele neregizate din cele mai faimoase filme

Actrița în vârstă de 63 de ani voia doar să scape de acele tumori necanceroase, însă medicul care a operat-o a decis că actrița ar arăta mai bine și dacă ar avea niște implanturi. Prin urmare, el a decis să facă niște modificări. Astfel, bustul ei i-a fost mărit cu încă o mărime.

“Când am scăpat de bandaje, am descoperit că aveam sânii cu o mărime mai mari, o mărime despre care a zis că “se potrivește mai bine cu mărimea șoldurilor””, a mărturisit vedeta pentru The Times.

“El a făcut schimbări corpului meu fără știrea mea sau a acordului meu”, a mai adăugat faimoasa actrița.

În interviul care a stârit controverse din cauza detaliilor intime din viața lui Sharon Stone, actrița a mai vorbit și despre diversele sale legături cu alte vedete.