Cum arată acum Adina Galupa, actrița care a jucat-o pe Fefe în „Inimă de Țigan”. Cu ce se ocupă acum

Cu toții ne amintim de fiica rebelă a lui Gigi Dumbravă din telenovela românească „Inimă de țigan!”. Iată ce s-a ales de Adina Galupa, actrița care i-a dat viață personajului celebru!

Cum arată acum Adina Galupa, actrița care a jucat-o pe Fefe în „Inimă de Țigan”? Cu ce se ocupă | Captură Youtube

Adina Galupa, cunoscută publicului român pentru rolul lui Fefe din serialul „Inimă de Țigan”, a dispărut de ani buni din lumina reflectoarelor. Actrița s-a mutat peste Ocean și și-a construit o viață complet diferită acolo, potrivit Cancan.

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Ce mai face Fefe din „Inimă de Țigan. La ce proiect lucrează

După succesul din telenovela „Inimă de Țigan”, Adina Galupa a mai apărut și în producții precum „Iubire ca în filme”, „Aniela” sau „Iubire și onoare”. Cu toate acestea, de mai bine de zece ani, actrița a dispărut din peisajul TV din România.

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În 2015, ea a luat decizia de a se muta în Statele Unite, iar, în prezent, locuiește în Los Angeles, unde a continuat să activeze în domeniul artistic.

Adina Galupa nu a renunțat complet la actorie. În ultimii ani, a apărut în câteva producții internaționale, printre care „Stano” (2019), „I Am That Man” (2019), „Pink Bike” (2020), potrivit sursei citate mai sus.

Actrița a revenit și în producții mai apropiate de publicul român, precum filmul „Miami Bici 2” (2023). Tot în acel an, Adina Galupa a apărut și în filmul „City of Dreams”, inspirat dintr-o poveste reală.

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Potrivit Cancan, actrița are în plan un nou proiect: „Me and My Girlfriend”, aflat în pre-producție. Filmul spune povestea lui Tyra, o tânără bogată, și a lui Tyson, un băiat din clasa muncitoare care încearcă să își salveze casa familiei. Întâlnirea lor duce la o serie de jafuri bancare și evenimente dramatice.

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Adina Galupa s-a căsătorit: „A fost un moment de nedescris”

Pe plan personal, Adina Galupa și-a găsit fericirea alături de Frank Eady, un muzician pe care l-a cunoscut în perioada în care urma să joace într-un scurtmetraj. Povestea lor de dragoste a început ca în filme. Ea ar fi ajuns să aștepte într-un apartament care îi aparținea acestuia, iar de atunci sunt de nedespărțit.

În aprilie 2022, cei doi s-au căsătorit, după trei ani de relație. Ceremonia a fost una restrânsă, organizată pe o faleză din San Diego, acolo unde actrița a fost cerută în căsătorie, mai dezvăluie sursa citată mai sus.

„Am vrut ca ceremonia să fie doar între noi doi, ca un legământ intim. Am fost cununați religios și civil, în aceeași ceremonie, de către un bun prieten de familie, pe aceeași faleză înaltă unde ne-am logodit”, a povesti Adina Galupa despre acel moment.

„A fost un moment de nedescris, pe care nu îl vom uita niciodată. Cred că am plâns câteva zile în șir de fericire”, a adăugat ea.

Adina Galupa a îmbrăcat o rochie simplă, potrivită pentru atmosfera intimă și romantică.

„Am vrut o rochie simplă și ușoară, perfectă pentru o promisiune în doi, deasupra oceanului”.

În prezent, Adina Galupa se bucură de viața din Los Angeles și de relația cu soțul ei. Cei doi sunt activi pe rețelele de socializare, actrița postând frecvent momente din viața de zi cu zi.

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