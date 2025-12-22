Cum a luat Andreea Ibacka castingul pentru rolul din serialul „Inimă de țigan”. Un actor român i-a fost mentor

Andreea Ibacka a povestit cu emoție în glas de ziua în care viața ei s-a schimbat complet. Rolul din serialul „Inimă de țigan” i-a adus celebritatea, însă puțini sunt cei care știu cum a decurs castingul pentru actriță. Iată ce detalii a scos la iveală abia acum.

Andreea Ibacka a cunoscut succesul în actorie pe vremea când era studentă la Academia de Studii Economice din București. Deși nu avea cunoștințe în acest domeniu, aceasta a reușit să impresioneze pe toată lumea cu frumusețea deosebită, ambiția uriașă și talentul memorabil.

Actrița a devenit rapid celebră odată cu primul său rol din serialul românesc „Inimă de țigan”. Andreea Ibacka a interpretat personajul principal, pe Irina Dumbravă, o tânără studentă la Medicină, îndrăgostită de Codruț.

Citește și: Andreea Ibacka, apariție rară alături de mama sa, într-un interviu de suflet. Cum arată cea care i-a dat viață | VIDEO

Vedeta a făcut furori cu aparițiile sale impecabile de pe micile ecrane ale publicului. Telespectatorii au fost fascinați de pasiunea ei pentru actorie, dar și de superbele trăsături.

Articolul continuă după reclamă

Cum a reușit Andreea Ibacka să ia castingul pentru rolul Irinei Dumbravă din serialul „Inimă de țigan”

Puțini sunt cei care știu că Andreea Ibacka a luat rolul personajului principal din serialul „Inimă de țigan” dintr-o greșeală. Actrița a crezut că s-a prezentat la castingul pentru o simplă reclamă.

„Era vineri, 13, dar mie mi-a purtat noroc. Îmi amintesc oră cu oră ce am făcut și mi s-a părut o zi atât de lungă… Am mers cu așteptări diferite față de celelalte fete. Eu credeam că e un casting pentru un videoclip sau o reclamă, nicidecum nu mă gândeam că este pentru un serial românesc. Au fost 300 de fete prezente la casting, toate blonde cu ochii albaștri, că așa trebuia, iar eu nu știam în ce mă bag. (râde)

Citește și: Andreea Ibacka, fotografia înduioșătoare din copilărie. Cum arăta vedeta la doar cinci ani: „Am scos poze de la naftalină”

La mine cred că a făcut diferența că eram relaxată sau, mai degrabă, inconștientă. Eu aveam un job într-un cu totul alt domeniu, în banking. M-a ajutat însă că mi-am învățat foarte bine textul, tocilară fiind. Și, da, am reușit să trec peste emoții. A fost o zi care mi-a schimbat total destinul. Am avut și norocul să fiu înconjurată de oameni care au crezut în mine și m-au pus într-o postură importantă foarte repede.”, a dezvăluit Andreea Ibacka despre momentul care i-a schimbat viața, potrivit viva.ro.

De asemenea, vedeta a mai evidențiat faptul că un mare actor i-a fost mentor. Se pare că Florin Zamfirescu a încurajat-o pe Andreea Ibacka pe platourile de filmare ale serialului românesc.

„Am jucat mult alături de domnul Florin Zamfirescu, era chiar tatăl meu în scenariu. Pot să spun că dânsul este o personalitate care m-a marcat. Dar sunt și mulți alții: Carmen Tănase, regretații Gheorghe Dinică și Florina Cercel. Îl menționez însă mai mult pe domnul Zamfirescu pentru că aveam în fiecare zi câteva secvențe împreună și, efectiv, a făcut școală cu mine, intensiv. Și eu, ce-i drept, am avut disponibilitatea de a învăța. Am avut o șansă incredibilă, neașteptată la vremea respectivă.”, a mai adăugat actrița, conform sursei citate mai sus.

Un lucru este cert, rolul din „Inimă de țigan” a venit cu oportunități de nerefuzat pentru Andreea Ibacka, aducându-i chiar și o mulțime de fani.