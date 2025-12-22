Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum a luat Andreea Ibacka castingul pentru rolul din serialul „Inimă de țigan”. Un actor român i-a fost mentor

Cum a luat Andreea Ibacka castingul pentru rolul din serialul „Inimă de țigan”. Un actor român i-a fost mentor

Andreea Ibacka a povestit cu emoție în glas de ziua în care viața ei s-a schimbat complet. Rolul din serialul „Inimă de țigan” i-a adus celebritatea, însă puțini sunt cei care știu cum a decurs castingul pentru actriță. Iată ce detalii a scos la iveală abia acum.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 22 Decembrie 2025, 11:10 | Actualizat Luni, 22 Decembrie 2025, 12:03
Galerie
Andreea Ibacka a povestit cu emoție în glas de ziua în care viața ei s-a schimbat complet | Instagram & Captură YouTube

Andreea Ibacka a cunoscut succesul în actorie pe vremea când era studentă la Academia de Studii Economice din București. Deși nu avea cunoștințe în acest domeniu, aceasta a reușit să impresioneze pe toată lumea cu frumusețea deosebită, ambiția uriașă și talentul memorabil.

Actrița a devenit rapid celebră odată cu primul său rol din serialul românesc „Inimă de țigan”. Andreea Ibacka a interpretat personajul principal, pe Irina Dumbravă, o tânără studentă la Medicină, îndrăgostită de Codruț.

Citește și: Andreea Ibacka, apariție rară alături de mama sa, într-un interviu de suflet. Cum arată cea care i-a dat viață | VIDEO

Vedeta a făcut furori cu aparițiile sale impecabile de pe micile ecrane ale publicului. Telespectatorii au fost fascinați de pasiunea ei pentru actorie, dar și de superbele trăsături.

Articolul continuă după reclamă

Cum a reușit Andreea Ibacka să ia castingul pentru rolul Irinei Dumbravă din serialul „Inimă de țigan”

Puțini sunt cei care știu că Andreea Ibacka a luat rolul personajului principal din serialul „Inimă de țigan” dintr-o greșeală. Actrița a crezut că s-a prezentat la castingul pentru o simplă reclamă.

„Era vineri, 13, dar mie mi-a purtat noroc. Îmi amintesc oră cu oră ce am făcut și mi s-a părut o zi atât de lungă… Am mers cu așteptări diferite față de celelalte fete. Eu credeam că e un casting pentru un videoclip sau o reclamă, nicidecum nu mă gândeam că este pentru un serial românesc. Au fost 300 de fete prezente la casting, toate blonde cu ochii albaștri, că așa trebuia, iar eu nu știam în ce mă bag. (râde)

Citește și: Andreea Ibacka, fotografia înduioșătoare din copilărie. Cum arăta vedeta la doar cinci ani: „Am scos poze de la naftalină”

La mine cred că a făcut diferența că eram relaxată sau, mai degrabă, inconștientă. Eu aveam un job într-un cu totul alt domeniu, în banking. M-a ajutat însă că mi-am învățat foarte bine textul, tocilară fiind. Și, da, am reușit să trec peste emoții. A fost o zi care mi-a schimbat total destinul. Am avut și norocul să fiu înconjurată de oameni care au crezut în mine și m-au pus într-o postură importantă foarte repede.”, a dezvăluit Andreea Ibacka despre momentul care i-a schimbat viața, potrivit viva.ro.

De asemenea, vedeta a mai evidențiat faptul că un mare actor i-a fost mentor. Se pare că Florin Zamfirescu a încurajat-o pe Andreea Ibacka pe platourile de filmare ale serialului românesc.

„Am jucat mult alături de domnul Florin Zamfirescu, era chiar tatăl meu în scenariu. Pot să spun că dânsul este o personalitate care m-a marcat. Dar sunt și mulți alții: Carmen Tănase, regretații Gheorghe Dinică și Florina Cercel. Îl menționez însă mai mult pe domnul Zamfirescu pentru că aveam în fiecare zi câteva secvențe împreună și, efectiv, a făcut școală cu mine, intensiv. Și eu, ce-i drept, am avut disponibilitatea de a învăța. Am avut o șansă incredibilă, neașteptată la vremea respectivă.”, a mai adăugat actrița, conform sursei citate mai sus.

Colaj cu Andreea Ibacka în două ipostaze diferite
+3
Mai multe fotografii

Un lucru este cert, rolul din „Inimă de țigan” a venit cu oportunități de nerefuzat pentru Andreea Ibacka, aducându-i chiar și o mulțime de fani.

Lucy Lawless, revenire neașteptată într-un rol spectaculos! Cum arată acum protagonista din „Xena, Prințesa Războinică”... Gabriela și Dani Oțil, în „excursie” cu metroul, alături de fiul lor. Reacția simpatică a lui Tiago: „Am prins viteză!”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul! Afacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul!
Observatornews.ro Marian a renunţat la ingineria auto pentru a da timp timpului. Afacerea care i-a adus succes: "Ceva deosebit" Marian a renunţat la ingineria auto pentru a da timp timpului. Afacerea care i-a adus succes: "Ceva deosebit"
Antena 3 Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
SpyNews Cine este cea mai frumoasă femeie a anului 2025. Cum a reușit să se impună în fața tuturor Cine este cea mai frumoasă femeie a anului 2025. Cum a reușit să se impună în fața tuturor

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Lucy Lawless, revenire neașteptată într-un rol spectaculos! Cum arată acum protagonista din „Xena, Prințesa Războinică”
Lucy Lawless, revenire neașteptată într-un rol spectaculos! Cum arată acum protagonista din „Xena, Prințesa...
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat pe fani
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat... Catine.ro
Dragoș Dolănescu, confesiuni neașteptate despre soția sa. Cu ce se ocupă Melissa în Costa Rica
Dragoș Dolănescu, confesiuni neașteptate despre soția sa. Cu ce se ocupă Melissa în Costa Rica
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Jennifer Lopez, surprinsă alături de un bărbat misterios la un restaurant din Dubai. Cum a apărut artista împreună cu el
Jennifer Lopez, surprinsă alături de un bărbat misterios la un restaurant din Dubai. Cum a apărut artista... Elle
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Trucuri pentru cei mai buni cozonaci de casă. Ingredientele care îi fac să fie un adevărat deliciu
Trucuri pentru cei mai buni cozonaci de casă. Ingredientele care îi fac să fie un adevărat deliciu HelloTaste.ro
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au... Antena3.ro
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului useit
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ: Revoluția uitată. Când eroii sunt înlocuiți cu Ceaușescu
REPORTAJ: Revoluția uitată. Când eroii sunt înlocuiți cu Ceaușescu Jurnalul
7 Mantre pentru fiecare zi din această săptămână (22–28 decembrie)
7 Mantre pentru fiecare zi din această săptămână (22–28 decembrie) Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Marian a renunţat la ingineria auto pentru a da timp timpului. Afacerea care i-a adus succes: 
Marian a renunţat la ingineria auto pentru a da timp timpului. Afacerea care i-a adus succes: "Ceva deosebit" Observator
Tot ce trebuie să știi despre sindromul de apnee în somn: ce este, cum se manifestă și cum se tratează
Tot ce trebuie să știi despre sindromul de apnee în somn: ce este, cum se manifestă și cum se tratează MediCOOL
Rețeta de piept de rață cu portocale. Cum se prepara acasă
Rețeta de piept de rață cu portocale. Cum se prepara acasă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el UseIT
Cât se ţine carnea de vită la cuptor. Trucuri ca să iasă fragedă şi gustoasă
Cât se ţine carnea de vită la cuptor. Trucuri ca să iasă fragedă şi gustoasă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x