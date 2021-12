Cum arată acum Daniel Stern, actorul din rolul lui Marv, hoțul din Singur Acasă. Cu ce se ocupă în prezent și cum a evoluat

Daniel Stern nu e doar actor, dar este și scenarist. Cu toate acestea, el a devenit cunoscut pentru rolul lui din filmul Singur Acasă 1 și Singur Acasă 2. El și Joe Pesci au format celebrul cuplu de hoți care l-au speriat pe micuțul Kevin McCallister după ce au aflat că acesta era singur acasă de sărbători.

Daniel Stern, o carieră de succes

Daniel a primit recunoștință la Hollywood și pentru rolurile lui din filme precum City Slickers (1991), City Slickers II: The Legend of Curly's Gold (1994), Breaking Away (1979), Stardust Memories (1980), Diner (1982), Blue Thunder (1983), Hannah and Her Sisters (1986), The Milagro Beanfield War (1988), Coupe de Ville (1990) și Very Bad Things (1998).

Daniel a debutat ca regizor cu filmul Rookie of the Year (1993). Actorul a crescut în Washington D.C. și a început încă din copilărie să joace în piesele de teatru de la școală, semn că pasiunea lui pentru actoriea avut-o dintotdeauna.

Citește și: Singur acasă 2, Antena 1. Când vedem filmul copilăriei noastre la TV, conform programului

În ultimul an de liceu, Daniel a renunțat la studii și a s-a angajat la inginer de lumini pentru un festival de teatru. El a început cursurile de actorie la New York și a debutat ca actor în producții pe Broadway.

În 1979, actorul a debutat în filmul Braking Away, în rolul lui Cyril. De atunci și până în prezent, Daniel s-a bucurat de o carieră de succes și s-a dedicat în ultimul timp carierei de regizor. Astfel, el a reușit să scrie, să regizeze și să joace în serialul Danny.

Cel mai recent film în care a jucat a fost „Game Over, Man!”, în 2018.

Lucruri inedite pe care nu le știai despre filmul Singur Acasă

1.Cum i-a venit regizorului ideea pentru film

Ideea pentru filmul Singur Acasă i-a venit lui John Hughes, regizorul filmului, după ce l-a văzut pe Macaulay Culkin jucând în pelicula Uncle Buck. În acel film e o scenă cu Macaulay în care el interoghează o bonă prin fanta din ușă pentru scrisori. În Singur Acasă regăsim o scenă similară, în care micuțul actor principal vorbește prin ușă cu Daniel Stern.

Citește și: Cum arată acum actorii din filmul Singur Acasă, la 31 ani de la premieră. Sora lui Kevin a devenit atletă olimpică

2.Singur Acasă a ajuns în Cartea Recordurilor

În weekend-ul în care acest film a fost lansat, Singur Acasă a făcut peste 17 milioane de dolari în peste 1200 de cinematografe. Filmul s-a menținut pe primul loc pentru 12 săptămâni la rând și a rămas în top 10 cele mai vizionate filme până în iunie 1991. Singur Acasă a devenit filmul cu cele mai mari încasări din 1990 și a câștigat un loc în Cartea Recordurilor drept filmul de comedie cu cele mai mari încasări din 1990.

3.În viața reală, Harry și Marv nu ar fi supraviețuit

Cei doi hoți, Harry și Marv, nu ar fi supraviețuit în viața reală dacă ar fi fost atacați de micuțul Macaulay în toate modurile în care acesta a încercat să îi îndepărteze de casa lui.

În AntenaPLAY ai toate sezoanele Asia Express ▶ Hai și tu să vezi aventurile prin care au trecut concurenții