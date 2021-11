Cum arată acum actorii din filmul Singur Acasă, la 31 ani de la premieră. Sora lui Kevin a devenit atletă olimpică

Din maratonul filmelor de Crăciun cu siguranță nu lipsesc filmele din seria Singur Acasă. Mulți revăd ceste filme anual, alături de prieteni și familie. Cel mai popular dintre filmele de Crăciun este Singur Acasă, varianta din 1990.

Ceva anume din felul de-a fi al personajelor din Singur Acasă ne fac să ne gândim iar la copilărie și parcă reușim să ne întoarcem în timp. Filmul Singur Acasă ne-a făcut pe mulți dintre noi, de asemenea, să ne dorim să avem familii numeroase și să ne strângem cu toții, în jurul mesei, de sărbători.

Deși poate mulți au vizionat acest film de multe ori, puțini știu cum arată acum actorii care le-au adus zâmbetul pe buze în preajma Crăciunului.

Cum arată acum actorii din Singur Acasă

Hillary Wolf, actrița care a interpretat rolul lui Megan McCallister, sora lui Kevin McCallister, a devenit atletă oplimpică. Într-un interviu pentru NBC, Hillary a povestit că a început să practice judo la vârsta de 7 ani, reușind performanța de a participa de două ori la Jocurile Olimpice, în 1996 și în 2000.

Chiar dacă acum Hillary a lăsat deoparte actoria, ea a mărturisit în același interviu că are amintiri valoroase legate de acel film.

“Am fost un grup mare de copii. Ne petreceam timpul împreună și stăteam cu Macaulay, ceilalți copii și garda de corp a lui Macaulay. Indiferent de anul în care ne aflăm, orice copil se bucură să vadă un alt copil că bate acei hoți. E foarte amuzant”, a povestit Hillary.

Macaullay Culkin, în rolul lui Kevin McCallister, a început să joace în filme și seriale la vârsta de 4 ani. Înainte să devină cunoscut la nivel mondial cu rolul lui Kevin McCallister din seria Singur acasă, el a jucat și în See You in the Morning, în 1989, alături de Jeff Bridges, Farrah Fawcett și Drew Barrymore.

Culkin s-a retras din lumina reflectoarelor în anul 1994 și a revenit pe ecrane abia un deceniu mai târziu, cu apariții în seriale precum Will & Grace.

Acum în vârstă de 41 de ani, Culkin a devenit tată pentru prima dată pe 5 aprilie 2021. El și prietena lui, Brenda Song, sunt împreună de ani de zile.

„Suntem extrem de fericiți,” au declarat ei pentru Esquire la scurt timp de la nașterea micuțului Dakota.

Kieran Culkin, fratele lui Macaulay Culkin care a jucat rolul vărului lui Kevin, Fuller. Acela a fost rolul de debut al lui Kieran, iar de acolo s-a propulsat în lumea cinematografiei.

Kiran Culkin este fratele mai mic al actorului Macaulay Culkin. Puțini știu că și Kiran este actor, obținând rolul lui Roman Roy într-un serial HBO numit Succession. Kiran a devenit tată pentru a doua oară în luna august a acestui an.

Celebrul actor în vârstă de 39 ani este căsătorit cu Jazz Charton și împreună au 2 copii. Într-un interviu recent, Kiran a povestit ce înseamnă să fie tatăl a doi copii mici.

