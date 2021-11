Joe Pesci și Macaulay Culkin, actorii din filmul "Singur acasă", adevărul despre relația lor pe platourile de filmare

Pentru ca rolul să îi iasă atât de bine și să fie cât mai autentic, Joe Pesci a decis să îl evite cât de mult poate pe Macaulay Culkin la filmări, astfel încât copilului să îi fie, într-adevăr, frică de el, a scris presa străină, fapt care trebuia să reiasă perfect din film.

Actorul american Joe Pesci este cunoscut pentru aparițiile dese în filme împreună cu actorul Robert De Niro, cu care e prieten, regizate de Martin Scorsese, în filme-capodoperă precum "Raging Bull" (1980), "Goodfellas" (1990), "Casino" și "The Irishman" (2019).

Joe Pesci și Macaulay Culkin, actorii din filmul "Singur acasă", adevărul despre relația lor de pe platourile de filmare

Ca să obțină un joc actoricesc ca la carte, de ambele părți, Joe Pesci a făcut tot posibilul să îl evite pe Macaulay Culkin pe platourile de filmare, astfel încât să nu existe o familiaritate între ei, iar tânărul actor chiar să se teamă de el, conform Mental Floss. Joe Pesci și-a dorit să îl facă pe Culkin să creadă că într-adevăr este un om rău și i-a și ieșit, lucru care s-a putut observa în film.

Macaulay Culkin, care a jucat perfect rolul lui Kevin Mccallister, încă are o cicatrice dintr-o altercație accidentală cu Pesci, petrecută la filmări.

Macaulay Culkin a declarat într-un interviu pentru Rule Forty Two: "În primul film Home Alone, m-au agățat într-un cuier pentru haine, iar replica lui Pesci e: O să-ți rup cu gura toate degetele, unul după altul, iar în timpul uneia dintre repetiții, exact asta a și făcut, m-a mușcat, iar pielea a avut de suferit", a mărturisit Culkin.

Totodată, Joe Pesci era complet neobișnuit cu astfel de filme, comedii, cu o atmosferă creată în jurul ideii de familie, după ce jucase în "Raging Bull", "Goodfellas" și "Casino", așa că se întâmpla de multe ori să mai scape unele înjurături pe platou ca urmare a acestui fapt.

Joe Pesci, la 78 de ani. Cum arată acum, la 32 de ani de când a jucat în "Singur acasă"

Joe Pesci, actor și muzician, a fost căsătorit de trei ori și are un copil cu actrița și modelul Claudia Haro, cu care a fost însurat din 1988 până în 1992. Tiffany Pesci are 29 de ani, dar nu preferă deloc atenția presei și controversele. Se știe despre ea că are o carieră în modelling, dar preferă să țină departe cât mai multe informații din viața ei privată, se arată în acest articol.

Cum a început cariera lui Joe Pesci

Joe Pesci s-a născut în Newark, New Jersey, Statele Unite. Încă de la o vârstă fragedă, a început să ia lecții de actorie, dans și muzică. Pe o scenă, ca actor, a urcat pe când avea cinci ani, iar cinci ani mai târziu deja apărea constant într-un show televizat numit "Startime Kids", conform Britannica.com.

La vârsta de 20 de ani, lăsa muzica să îl conducă. Cânta în cluburi de noapte, la chitară, în trupa "Joey Dee and the Starliters", iar în 1968 a înregistrat un album sub numele de Joe Ritchie, intitulat "Little Joe Sure Can Sing", arată aceeași sursă menționată mai sus.

Robert De Niro a fost cel care l-a văzut și l-a admirat pe Joe Pesci în filmul cu buget redus, "The Death Collector", și tot De Niro a fost cel care l-a adus pe Pesci în atenția marelui regizor Martin Scorsese.

Scorsese a fost cel care i-a propus lui Pesci să joace rolul fratelui boxerului Jake LaMotta în filmul "Raging Bull" din 1980, iar Pesci a atras atenția tuturor datorită acestei interpretări magistrale, pentru care a primit două nominalizări, inclus una la Premiile Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar, arată aceeași sursă de mai sus.

Pentru un alt film al lui Scorsese, "Goodfellas" (1990), când l-a interpretat pe Tommy DeVito, Pesci a obținut Premiul Oscar pentru Cel mai bun actor în rol secundar.

Averea lui Joe Pesci este estimată în prezent la 50 de milioane de dolari. Pentru rolul din "The Irishman", Joe Pesci a revenit în cinematografie după ce anunțase că pune stop carierei de actor.

