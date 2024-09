Cum arată acum fiica lui Meme Stoica. Teodora Stoica a învins cancerul după o luptă cruntă

Teodora Stoica a avut parte de o surpriză de-a dreptul emoționantă cu ocazia zilei de naștere. Ce mesaj plin de însemnătate a transmis odată cu împlinirea vârstei de 30 de ani!

Fiica lui Meme Stoica a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă după ce a fost diagnosticată cu o boală cruntă la vârsta de doar 25 de ani.

Teodora a luptat din răsputeri să învingă cancerul care avea să-i schimbe viața total, iar acum, la aproximativ 5 ani distanță de la nefericitul eveniment, frumoasa fiică a managerului general al FCSB se poate mândri cu tăria de care a dat dovadă pe tot parcursul tratamentului.

Citește și: Fiica lui Meme Stoica, despre momentul când a aflat că suferă de cancer la 24 de ani: „Am avut metastaze la plămân şi la coloană”

Iată cum arată frumoasa fiică a fostului fotbalist la vârsta de 30 de ani și ce surpriză a primit din partea lui Meme Stoica cu ocazia onomasticii!

Articolul continuă după reclamă

Cum arată Teodora Stoica după ce a învins cancerul

Tânăra a descoperit că suferă de cancer destul de târziu, fapt pentru care majoritatea persoanelor considerau că nu mai este nimic de făcut. Cu toate acestea, atât ea, cât și tatăl ei au luptat până la capătul puterilor pentru a se putea bucura în continuare de frumusețea vieții, reușind să învingă nemiloasa boală în cele din urmă.

Inițial medicii i-au transmis Teodorei că are o tumoră benignă, însă în timpul operației la care a fost supusă, aceștia și-au dat seama că lucrurile erau mult mai grave decât păreau.

Doctorii au fost nevoiți să-i facă tiroidectomie totală după ce au realizat că tumora era de fapt malignă și că avea metastaze la plămâni, coloană și la un os.

Tratamentul pe care l-a făcut a fost unul extrem de dificil, mai ales că trebuia să stea singură, departe de cei dragi și de câinele ei, Roată, pe care îl iubește nemărginit.

În cadrul unui podcast, Teodora a recunoscut că relația cu tatăl său s-a îmbunătățit după ce a trecut prin aceste clipe de coșmar, iar de atunci totul s-a schimbat radical.

Citește și: Cum se simte Mihai Albu la 6 luni după operația de cancer. Care este una dintre cele mai mari frici ale celebrului designer

Acum, fiica lui Meme Stoica se bucură de viață mai mult ca niciodată și apreciază tot ce se întâmplă în jurul ei cu adevărat.

Spre exemplu, cu ocazia onomasticii sale de 30 de ani, Teodora a avut parte de o surpriză extrem de frumoasă din partea tatălui său, pe care a decis să o împărtășească în mediul online cu urmăritorii săi.

Mai exact, Meme Stoica i-a comandat un tort special pregătit pentru ea, în formă de pătrat cu imaginea cățelușului ei pe el și lumânări în care a suflat. Urmăritorii săi de pe Instagram știu cât de important este patrupedul pentru ea și imediat s-au emoționat la vederea imaginilor, dar și a mesajului transmis.

Iată postarea!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Aș alege aceiași părinți și prieteni în fiecare viață. Mai mult decât recunoscător pentru toată lumea.

P.S. Se vede cine a fost in charge of the cake”, este mesajul plin de însemnătate transmis de Teodora Stoica.

Citește și: Kate Middleton, Prințesa de Wales, a făcut un anunț important cu privire la evoluția bolii sale. Vestea pe care toți o așteptau