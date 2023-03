Cum arată acum gemenele de la Indiggo. Surorile au plecat în urmă cu mulți ani în SUA și încearcă să se facă remarcate acolo

Mihaela și Gabriela Modorcea s-au născut pe 7 iunie 1985 și din anul 2000 și-au început cariera în muzică. De la o vârstă foarte fragedă, cele două au început să studieze pian, chitară, canto și dans.

Șase ani mai târziu, la 12 ani, au debutat la TVR cu ”Colinde, Colinde”. Primul lor album a fost lansat în 2000 și conținea piesele: ”Nu-mi pasă”, ”Clar de lună”, ”E bine”, ”Parfumul tău”, ”Am eu grijă”, ”La Indiggo”, ”Dar să nu ne pară rău”, ”Asta-i lumea”.

Citește și: Din ce fac bani Andreea Bălan și Andreea Antonescu. Fiecare are câte două firme și mai dețin una împreună

Cu ce se ocupă acum gemenele de la Indiggo

În intervalul 2003-2004, Mihaela și Gabriela au devenit cunoscute pe plan internaționat cu ”Hip Hop Jam”. Însă cele două nu și-au atins scopul de a deveni vedete internaționale. Și-au continuat studiile la Universitatea de Teatru și Film din București, unde au studiat arta teatrală.

Dacă pe plan muzical nu au reușit performanțe remarcabile, Mihaela și Gabriela au fost protagonistele mai multor scandaluri. În urma Eurovision, ele au lansat mai mult acuzații și au susținut că au fost furate, precum și că prezentatorul le-ar fi hărțuit cu telefoane pentru că și-ar fi dorit să-și crească popularitatea pe spatele lor.

În 2007, au părăsit țara și s-au stabilit în America, de unde au tot venit vești despre activitatea artistică a acestora. Au participat și la un show de talente, însă au fost eliminate în etapele următoare.

În perioada 2006-2009, gemenele Modorcea și-au încercat norocul la Hollywood. Cele două au apărut în “Van Wilder 2” şi “Law&Order: Special Victim Unit”. Anul 2015 avea să vină cu o realizare pentru Mihaela, care și-a lansat propriul roman. Protagonistele cărții sunt chiar două gemene, iar lansarea a fost cu fast. Tinerele au cântat atunci piesa care dă titlul romanului.

Citește și: Ce diferență de vârstă există între Andreea Bălan și Andreea Antonescu. Care este mai mare și cu cât

În prezent, surorile de la Indiggo par a experimenta un alt tip de show. Ele cântă piese cu tentă religioasă și postează interpretările pe contul lor de Youtube.

„Arhanghelii Iubirii - Mihaela şi Gabriela Modorcea, gemenele Indiggo, vă vor învăţa cum să renaşteţi în această primăvară, să înfloriţi. Acesta nu e un spectacol religios, ci o experienţă intimă, divină, care îţi transformă inima şi o umple de veselie veşnică. Vom prezenta cântece, dansuri şi poezii originale cu spirit sfânt despre dragostea Sa necondiţionată”, anunțau Mihaela și Gabriela în 2020.

Pare că sunt încântate de acest drum, așa că fix pe această latură s-au concentrat. ”THE STAR OF CRIST”, ”PRAISE YOUR NAME”, ”CHRIST IS RISEN, ALELUIA”, ”CHURCH OF LOVE”, sunt câteva dintre piesele lansate recent de Indiggo Twins.

Citește și: Cât cere Puya pentru o oră de cântat la un concert. Tariful nu este unul mic

Cum arată acum gemenele de la Indiggo

Însă nu este singura activitate ale gemenelor de la Indiggo. Cele două sunt preocupate de aspectul lor fizic și se pozează des în timpul antrenamentelor de sport. Ba mai mult, pe contul lor comun de Instagram, Mihaela și Gabriela au clipuri cu acrobații.

Iar timpul dedicat sportului dă rezultate. La 37 de ani, cele două artiste arată impecabil. Trăsăturile lor au devenit parcă și mai frumoase, iar trupul le este fără defect.

Discrete, gemenele de la Indiggo postează pe contul lor doar imagini cu ele și realizările lor artistice. Nici urmă de viața amoroasă, așa că nu se știe dacă cele două sunt norocoase și în dragoste.

Decizii radicale și secrete dezvăluite în noul episod Hotel Portofino ▶ Vezi ce urmează pentru protagoniști în AntenaPLAY