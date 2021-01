Cum arată acum Neel Sethi, băiețelul care intra în pielea personajului Mowgli din ''Cartea Junglei''. Actorul este total schimbat

Copii din întreaga lume s-au îndrăgostit de povestea lui Mowgli, pe care de atunci l-au asociat cu persoana lui Neel Sethi. Din acel moment, copilașul cu un imens potențial și idealuri mari a devenit o celebritate.

Timpul a trecut, iar micuțul care topea inimie fanilor a ajuns la vârsta adolescenței. Neel Sethi are acum 17 ani și este un bărbat în devenire. Talentatul actor nu mai este un copilaș inocent, ci un puști care se laudă cu o formă fizică impresionantă. Indianul nu ezită să posteze fotografii incendiare pe rețelele de socializare. Neel Sethi are grijă de fizicul său și își etalează pătrățelele ori de câte ori are ocazia.

