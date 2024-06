Cum arată acum Raluca Tănase după mai multe operații estetice. Artista este complet schimbată

Raluca Tănase a devenit cunoscută drept jumătate din trupa Bambi, în anii 2000. În prezent, blondina este femeie de afaceri.

De-a lungul anilor, înfățișarea Ralucăi Tănase s-a schimbat pe măsură ce a apelat la mai multe intervenții estetice. De o frumusețe unică, Raluca a dorit să mai îmbunătățească unele trăsături ale fizicului ei, din dorința de a fi și mai frumoasă.

Raluca Tănase, complet schimbată după mai multe intervenții estetice

Raluca Tănase și sora ei, Denisa Tănase, au renunțat la muzică acum mult și s-au focusat pe lansarea propriilor afaceri.

Raluca își petrece majoritatea timpului în Dubai, acolo unde a și fondat un brand de parfumuri și cosmetice care a ajuns să aibă mare succes.

Fosta solistă este o prezență discretă, mereu elegantă și rafinată, alegând să își pună în evidență trupul suplu și chipul fără cusur cu cele mai scumpe haine și accesorri.

Vedeta care acum trăiește în Dubai a recunoscut de mai multe ori că a apelat la ajutorul intervențiilor estetice din dorința de a-și perfecționa trăsăturile și pentru a-și schimba înfățisarea pentru că mereu fusese complexată de felul în care arăta nasul ei.

„Am observat că la televizor nasul se vede mai mare decât e el în realitate. Apar în diferite emisiuni de televiziune şi acolo mă văd cei care mă invită la concerte. Nu vreau să creadă că am nasul mai mare decât e el. Mi-am dorit un nas mai mic şi doctorul mi-a rezolvat problema. Am fost la el după ce Denisa, sora mea, şi-a micşorat buzele în cabinetul dumnealui. Am fost cu ea şi am văzut la clinică fete care s-au operat şi mi-au plăcut rezultatele. Am făcut operaţia, nici nu le-am spus părinţilor, Denisa i-a informat abia după operaţie.”, a dezvăluit Raluca Tănase acum ceva timp pentru Fanatik.

Pe lângă rinoplastie, jumătatea trupei Bambi a apelat și la intervenții la nivelul buzelor, implanturi cu silicon, injecții antirid cu bioplasmă, lifting de bărbie și tatuaj sprâncene.

Recent, într-o postarea de-a ei de pe Instagram fanii i-au spus că e de nerecunoscut pentru că nu mai arată deloc așa cum arăta în adolescență când a debutat în muzică.

Raluca, în vârstă de 39 ani, este adepta operațiilor estetice care o pot face să arate mai tânără, pentru că e clar că vârsta începe să își spună cuvântul.

Într-un interviu pentru Click din 2022, Raluca Tănase a simțit nevoia să vorbească deschis despre intervențiile sale estetice pentru a dizolva speculațiile și criticile care I se aduc din cauza alegerii sale de a arăta mai tânără.

„Astea nu sunt decât niște aberații! Nici nu mă chinui să comentez așa ceva, pentru că mă intorc în trecut și nu am de ce! Lucrurile astea nici măcar nu mai sunt de interes, sunt unii oameni care au rămas în era aceea!

E firească transformarea mea pentru că am îmbătrânit! Ce vreți? Fac 37 de ani, nu am cum să mai fiu la fel! Eu m-am lansat în show-biz la 7 ani! Ați vrea să arăt la fel? Nu e nici măcar real ce s-a spus cu intervențiile la nivelul feței!”, a declarat Raluca Tănase pentru Click!.