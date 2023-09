Cum mai arată Raluca Tănase, jumătatea trupei Bambi. Fanii aproape că nu o mai recunosc atât de schimbată | Foto

Raluca Tănase a rămas în amintirea românilor drept jumătatea Bambi. Cu toate acestea, vremurile s-au schimbat, iar la fel și fizicul ei. Iată cum arată în prezent sora Denisei Tănase!

Raluca Tănase făcea furori alături de sora sa, Denisa Tănase, pe vremea când erau parte din trupa Bambi. Între timp, ambele au lăsat muzica la o parte și s-au concentrat pe domeniul afacerilor.

Iar schimbarea de pe plan profesional se „citește” și pe chipul lor, căci ambele au trecut printr-o serie de transformări radicale la nivel fizic, făcându-le să semene din ce în ce mai puțin cu tinerele care stârneau senzație în ani 2000. Iată cât de schimbată este astăzi jumătatea mai mare a trupei Bambi!

Cum mai arată astăzi Raluca Tănase, jumătatea trupei Bambi | Foto

Dacă este să comparăm imaginile publicate de Raluca Tănase pe contul personal de Instagram și figura sa din anii 2000, putem spune că sora mai mare din trupa Bambi a trecut nu doar o dată pragul cabinetului estetician.

Deși a ieșit din lumina reflectoarelor, ocupându-se cu dezvoltarea afacerii de familie, Raluca Tănase nu s-a dat înapoi de la a-și face mai multe intervenții de ordin fizic, mai ales că reprezintă imaginea brandului său.

Astfel, în urmă cu mai mult timp, Raluca Tănase recunoștea că a suferit o rinoplastie:

„Am observat că la televizor nasul se vede mai mare decât e el în realitate. Apar în diferite emisiuni de televiziune şi acolo mă văd cei care mă invită la concerte. Nu vreau să creadă că am nasul mai mare decât e el. Mi-am dorit un nas mai mic şi doctorul mi-a rezolvat problema. Am fost la el după ce Denisa, sora mea, şi-a micşorat buzele în cabinetul dumnealui. Am fost cu ea şi am văzut la clinică fete care s-au operat şi mi-au plăcut rezultatele. Am făcut operaţia, nici nu le-am spus părinţilor, Denisa i-a informat abia după operaţie.”, a dezvăluit Raluca Tănase, citată de Fanatik.

Se pare că sora Denisei Tănase și-a pus și acid hialuronic în buze, implanturi cu silicon, și-a tatuat sprâncenele, ajustând și alte zone ale feței, potrivit Fanatik și ego.ro. În plus, aceasta a fost, la un moment dat, roșcată, ceea ce a atras și mai multe reacții în rândul fanilor.

Raluca Tănase, în vizorul fanilor după ce și-a făcut mai multe intervenții estetice

Printre imaginile în care își promovează brandul, Raluca Tănase publică, pe contul personal de Instagram, fotografii din care fanii au remarcat că nu mai seamănă deloc cu idolul lor de acum mulți ani.

Așa că, internauții i-au atras imediat atenția că a cam exagerat cu intervențiile estetice.

„Doamne, dar ce modificată ești la față!”/„Parcă nu mai ești tu, nu exagera cu transformările.”/„Tu ești?”/„Și chiar erai drăguță.”/„Blond îți stătea mai bine.”/„Vai, nu a mai rămas nimic din ce ai fost.”/„Mă lămurește și pe mine cineva…e sosia sau e coincidență de nume!?”, acestea fiind doar o parte dintre comentariile lăsate la fotografiile Ralucăi Tănase.

Raluca și Denisa Tănase au făcut furori în România cu trupa Bambi, la începutul anilor 2000. Cele două surori au spart topurile cu piesa „Doi ochi căprui”, construindu-și o bază solidă de fani.

