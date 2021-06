Cum arată Alina Ceușan brunetă. Imaginea în care nu o vei recunoaște: „Uimitor”

Într-o ținută complet neagră și cu o perucă asortată, Alina Ceușan a stârnit aprecierile fanilor săi de pe Instagram. Peste 21 de mii d efani au apreciat seria d eimagini în care Alina Ceușan își acoperă părul ei cel blond cu o perucă brunetă.

Fanii au complimentat înfățișarea vedetei, iar unii au fost uimiți de schimbarea radicală pe care i-o oferă culoare părului. În timp ce unii fani i-au sugerat că i-ar sta bine brunetă, alții au precizat că nu au recunoscut-o, înainte de a citi numele său, în dreptul fotografiei.

Cum au reacționat fanii când au văzut fotografia cu Alina Ceușan brunetă

„Ți-ar sta bine asa bruneta”, „Nu te-am recunoscut”, „Wow! Uimitor”, „Oricum și orice, tot frumoasă ești”, „Perfectă”, sunt câteva dintre comentariile pe care Alina Ceușan le-a primit în dreptul fotografiei pe care a publicat-o pe contul său de Instagram.

Alina Ceușan a participat la Asia Express, sezonul 3

Alina Ceușan, în vârstă de 29 de ani, a devenit cunoscută ca blogger de modă. Treptat a devenit influencer, acumulând o comunitate de aproape un milion de urmăritori pe contul său de Instagram. Frumoasa Alina Ceușan a participat în sezonul 3 Asia Express, alături de Csrmen Grebenișan, cele două prietene devenind astfel celebre în toată țara.

„A fost exact ceea ce credeam că va fi – trezit devreme, peripeții toată ziua, dormit puțin, mâncat cum apuci. Deci cum ne așteptam, cu mențiunea că se filmează mult dom’le! Noi suntem obișnuite cu munca, dar prima săptămână a fost șoc total. Se muncește enorm, de la 5 dimineața la 10 seara fără pauză, sub presiunea camerelor. E mult, dar am dus. Ne-am intrat rapid în ritm. Nu că am fi avut vreo șansă să… altceva”, spunea Alina Ceușan despre Asia Express, potrivit Unica.

Alina Ceușan este mama unui băiețel

După ce a revenit din competiție, Alina Ceușan a rămas însărcinată, iar anul trecut a dat naștere unui băiețel adorabil, pe care l-a numit Rock. Numele lui Rock a venit către noi. Am căutat mult un nume pentru o fetiță, fiindcă inițial asta știam că port în burtică. Ne-am decis la un nume, Amira, dar atunci am aflat că va fi băiețel. Și am luat-o de la capăt. Raul s-a întors către mine pe canapea și a zis: „nu există un nume pentru băiatul nostru!”. „Ok, am zis eu. Dar copilul vine și noi tot trebuie să-i găsim un nume. Aș zice că noi suntem din categoria acelor oameni care și-au numit primul copil după numele cățelului, pisicii sau purcelului. Cam așa. Aveam pe listă Filip, Amir, Skyler, dar lui Raul nu i-au plăcut și mi le-a desființat din prima și a zis la un moment dat: „cum ar fi Rock!?”, a declarat Alina Ceușan pentru life.ro.

