Cum arăta Anca Țurcașiu la 30 de ani, în anul 2000: „Îl născusem pe Radu”. Era una dintre cele mai frumoase actrițe ale vremii

Anca Țurcașiu a publicat pe rețelele sociale imagini de pe vremea când avea 30 de ani. Actrița a fost puțin nostalgică și a depănat amintiri.

Anca Țurcașiu a fost și este una dintre cele mai frumoase actrițe din România. Recent, fosta concurentă Asia Express a publicat pe Facebook mai multe imagini de la începutul anilor 2000, când abia devenise mamă. Fanii au fost încântați să privească fotografiile și să-și amintească De Anca Țurcașiu pe vremea când avea 30 de ani. Artista a scris și un mesaj emoționant în dreptul imaginilor.

Cum arăta Anca Țurcașiu la 30 de ani

„Anul 2000...., aveam 30 de ani, tocmai îl născusem pe Radu... Când eram mică, mă gândeam la anul 2000 ca fiind foarte departe, era și un cântec celebru, Noi în anul 2000, Când nu vom mai fi copii, Vom face ce-am văzut cândva, Toate visele-ndrăznețe, În fapte le vom preschimba...Doamne....câți ani au mai trecut de atunci și cât de multe amintiri și trăiri...În seara asta sunt puțin nostalgică, dar mă scutur și-mi revin repede”, a scris Anca Țurcașiu în dreptul imaginilor cu ea la 30 de ani.

Anca Țurcașiu a fost pasionată de teatru încă din copilărie. Aceasta a debutat la 14 ani în filmul „De dragul tău, Anca!”

„La mine pasiunea pentru teatru a venit de la cititul poeziilor de seară. Toată copilăria tata mi-a citit poezii în fiecare seară. Am crescut cu ele şi am continuat să trăiesc cu ele. Eu şi azi am cărţi de poezii pe masă şi citesc aproape zilnic, nu pot să trăiesc fără asta. Am învăţat poezii, am luat locul I pe ţară la Cântarea României recitând poezii, de altfel, era foarte important când dădeai la Institutul de Teatru să ai o asemenea diplomă de la Cântarea României, fără asta nu puteai să dai examen. Am trăit nişte timpuri care par destul de ciudate pentru tinerii de azi”, a povestit Anca Țurcașiu într-un interviu pentru adevarul.ro.

În muzică, Anca Țurcașiu a fost îndrumată de mama sa.

„Am crezut că mor prima dată când am cântat pe o scenă. Mama şi-a dorit foarte mult să fac, în paralel cu pregătirea pentru teatru, şi muzică, să mă dezvolt ca un actor care ştie să şi cânte. Nici nu şi-a dat seama că voi ajunge în timp să fac asta. Practic, profesoara de la Şcoala Populară de Arte m-a trimis la festivaluri, aşa am ajuns să cânt, m-au văzut cei din televiziune şi am început să apar în toate emisiunile de divertisment”, a declarat Anca Țurcașiu pentru sursa menționată anterior.

Anca Țurcașiu a fost concurentă la Asia Expess-Drumul Zeilor.