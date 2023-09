Andreea Bănică a făcut furori pe vremea când făcea parte din trupa Blondy, având numeroși admiratori. De atunci, au trecut anii, însă artista pare că nu s-a schimbat mai deloc.

Soția lui Lucian Mitrea este mereu activă pe rețelele sociale, unde își etalează formele apetisante, primind multe aprecieri și comentarii. De data asta, vedeta i-a luat prin surprindere pe urmăritorii ei din online.

Cum arăta Andreea Bănică la 23 de ani. Un fan a dat-o de gol cu o imagine: „Nu am lăsat să fie recunoscut”

Recent, cântăreața a primit de la un fan o imagine la care nu se aștepta. Admiratorul a ținut minte întâlnirea cu artista de acum mai bine de 20 de ani și i-a arătat poza pe care au făcut-o împreună. La acea vreme, Andreea Bănică avea doar 23 de ani și o carieră de succes în față. Nu pare că vedeta s-a schimbat foarte mult în ultimii ani, iar cu asta au fost de acord și majoritatea internauților.

„Dati la urmatoarea poza sa vedeti cum aratam la 23 ani! Diferenta o face tipul din imagine pentru ca este un fan care mi-a trimis aceasta poza tocmai de aceea nu am lasat sa fie recunoscut, apoi eu cu cateva ( multe) kg in minus si sanii mai mici si mai fermi ca deh eram tanara , bronzul pentru ca aveam timp de mine, chipul tanar si nelipsit de griji, eram eu la inceput de cariera increzatoare in mine. Nu m-am lasat prada bisturiului pentru ca nu a fost nevoie insa daca voi vedea ca timpul nu va mai fi de partea mea probabil ca o voi face.

Astazi ma iubesc pentru ca pot si vreau, pentru ca am invatat sa o fac, pentru ca nimeni nu este perfect! Andreea 🤍”, a scris ea în dreptul imaginilor postate pe Instagram.

„Fanii i-au lăsat mesaje de susținere, făcând referire că artista este precum vinul, cu cât trec anii, cu atât blondina, care este și mamă a doi copii, arată mai bine”, „Nu e nici o diferența din contra arați la fel de bine sau chiar mai bine ❤️😍”, „În trecerea anilor, rămâi o adevărată sursă de inspirație. Cu atât de multă grație și încredere, ne arăți că frumusețea ta este atemporală. 👌💫”, „Aratati f bine an amindoua pozele si cred ca virsta nu este decit un numar mai ales pt dvoastra felicitari”, „Sincer....ești mai feminina și mai frumoasa acuma...emani forta, încredere, maturitate!love it🔥”, sunt doar câteva dintre mesajele lăsate de admiratorii cântăreței.

La începutul lunii iulie, Andreea Bănică și-a reîmprospătat look-ul la 45 de ani. Frumoasa cântăreață și-a mărit buzele, dându-le vestea fanilor prin intermediul unei postări pe rețelele sociale.

Cântăreața este extrem de bucuroasă pentru intervenția non-invazivă pe care și-a făcut-o. Vedeta și-a dorit să-și mărească buzele, așa că și-a făcut pe plac și s-a lăsat pe mâna specialiștilor.

„Îți mulțumesc pentru buzițele mele superbe și atât de naturale. Te apreciez enorm! Mi-a fost atât de teamă să mă las pe mâna altora, însă tu mi-ai câștigat încrederea din prima clipă. Nu vei mai scăpa de mine indiferent câte programări ai, să știi”, a scris Andreea Bănică, pe contul ei de Instagram, la acea vreme.