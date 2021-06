Cum arată Britt Ekland la 47 de ani după rolul din James Bond. Operațiile estetice au transformat-o complet

Britt Ekland are acum 78 de ani și a decis să mărturisească totul despre operațiile estetice care i-au schimbat complet fizionomia.

Din dorința de a se păstra tânără cât mai mult timp, Britt, cunoscută și ca “Bond girl”, a apelat la mai multe operații estetice de-a lungul anilor. La vârsta de 78 de ani, actrița a recunoscut că aceste intervenții i-au “distrus chipul”.

Potrivit Daily Mail, Britt Ekland a acordat un interviu pentru publicația Platinum în care a vorbit deschis despre intervențiile chirurgicale care i-au schimbat viața, dar și înfățișarea.

Britt și-a pierdut frumusețea naturală după ce a apelat la operațiile estetice care i-au transformat complet înfățișarea. Actrița cu origini suedeze era considerată în tinerețe una dintre cele mai frumoase de la Hollywood, dar astăzi, cu chipul desfigurat, Britt spune că operație de augmentare a buzelor și folosirea unui filler numit Artecoll i-a schimbat înfățișarea.

Citește și: Jimmy Featherstone a cheltuit peste 14.000 de dolari pentru a arăta ca păpușa Ken. Cum arată după operațiile estetice

Artecoll este un filler obținut din colagen de la bovine, iar Britt Ekland a apelat la această intervenție chirurgicală de înfrumusețare în urmă cu 30 de ani. De atunci, ea a mărturisit că a trecut prin dureri groaznice și a folosit injecții cu corticosteroid în încercarea de a dizolva acel filler.

“Am făcut toate astea când aveam 50 de ani, dar nu le-aș repeta niciodată. Nu vreau să arăt diferit de cum sunt eu de fapt”, a mai spus Britt.

Cum arăta Britt Ekland înainte de operațiile estetice

Britt a devenit faimoasă datorită filmului James Bond și a apariției sale alături de Roger Moore în “The Man With the Golden Gun” în 1974.

“Când mă uit la fotografii cu mine de dinainte să le fac (operațiile), arătam foarte bine”, spune astăzi Britt, fiind dezamăgită de alegerea ei. De atunci, Britt spune că a fost complet împotriva operațiile estetice, ba chiar le-a sfătuit pe multe dintre colegele sale de breaslă să renunțe la ideea de a face o asemnea schimbare.

În 2008, Britt a sfătuit-o pe Nicole Kidman să nu încerce să își atenueze ridurile cu injecții, spunând că Botoxul e fatal atunci când e folosot de actrițe, referindu-se probabil la faptul că poate deforma extrem de mult trăsăturile feței.

Citește și: Cum arată Priscilla Presley la 76 de ani. Operațiile estetice i-au schimbat înfățișarea

Cariera de succes a lui Britt Ekland

Frumoasa blondină din filmul cu James Bond a mai jucat în multe alte filme de succes precum The Night They Raided Minsky's (1968), Machine Gun McCain (1969) și Get Carter (1971).

De asemenea, actrița a devenit sex simbolul recunoscut al acelor vremuri după ce a debutat în filmul James Bond în 1974.

În 1964, Britt s-a căsătorit cu actorul Peter Sellers și datorită faptului că a devenit faimoasă drept soția lui, cariera ei de actriță a luat amploare. Frumoasa actriță a jucat și filme horror precum What the Peeper Saw (1972), Endless Night (1972), Asylum (1972) și The Wicker Man.