Cum arată casa în care locuiește Oana Zăvoranu. Bruneta a investit peste 200.000 de euro pentru a o renova

Oana Zăvoranu are casa plină de oglinzi, vasul de la toaletă cu luminițe colorate și televizor în baie. Iată imagini din interiorul vilei impresionante!

Potrivit Viva și Libertatea, Oana Zăvoranu a investit peste 200.000 de euro pentru a-și renova casa care arată acum ca în reviste. De curând, vedeta a postat o serie de fotografii din casa ei, cu care nu poate decât să se laude. Iată despre ce este vorba!

Cum arată vila în care locuiește Oana Zăvoranu

Oana Zăvoranu a început în urmă cu mai mulți ani un proiect de transformare a casei sale într-un spațiu luxuriant și plin de stil, potrivit Libertatea.

„Întotdeauna am considerat că o casă frumoasă, elegantă și luxoasă te reprezintă… adică spune imediat cine ești! Eu casa asta o am din anul 2007, după ce am dat tot ce aveam ca să fie a mea, pentru că am iubit-o și am considerat că mă reprezintă. Nu moartele de foame care au <<colecții de parfumuri>>, extensii de păr, peruci, pantofi de dansat la bară <<bucuria piticului>> cu platformă de 30 cm și toc de 20 sau genți fake 3, (cunoscătoarele știu ce vreau să zic ?), sunt <<șmekere>>. Nu, nu sunt <<șmekere>> și nu vor fi niciodată, că ele stau în chirie și au capacul crăpat la wc, dar se dau mari vedete. Șmecheria adevărată începe de la o casă frumoasă… abia după se cumpără o mașină sau rujuri. Iar parfumurile alea de le arătați voi pe la tv, <<scumpe și originale>>… și alea sunt la fel de ieftine și fake, ca și voi! Ați înțeles?”, scria Oana Zăvoranu în mediul online, în urmă cu mai mult timp, potrivit surselor citate mai sus.

Se pare că una dintre cele mai remarcabile îmbunătățiri este baia, dotată cu o oglindă de dimensiuni impresionante și însoțită de un televizor integrat. De asemenea, vasul de toaletă este dotat cu luminițe colorate.

Aici imagini cu interiorul vilei în care locuiește Oana Zăvoranu:

Oana Zăvoranu are casa plină de oglinzi

Baia nu este singura atracție din vila de lux a Oanei Zăvoranu. Vedeta spunea la un moment dat că este disperată după oglinzi, motiv pentru care a ales să le pună în toată casa.

„Am pus pe toți pereții oglinzi. Ai senzația că intri la Versailles, e modern, cum îi place mamei. Înălțimea camerelor e de 4,2 m, iar oglinzile sunt puse doar pe jumătate din pereți, pentru că deasupra o să pun un tapet din piele de șarpe.”, spunea Oana Zăvoranu, citată de Libertatea.

„Am o boală veche, sunt disperată după oglinzi, Swarovski, tot ce e glamour și tot ce e sclipitor. Cine mă iubește, mă iubește așa, sunt dezordonată, dar are cine să strângă după mine. Perioada Crăciunului e fabuloasă pentru mine, mă bucur extraordinar de mult când văd luminițe, beteală, totul strălucitor. Am pe puțin 300 de perechi de pantofi, nu le-am numărat, dar promit că o să o fac. Am 300-400 de perechi de blugi, multe sunt cu etichetă, dacă mi-ar fura cineva câte o pereche de blugi în fiecare zi cred că m-aș prinde în jumătate de an.”, mai adăuga Oana Zăvoranu.

Aici imagini cu vila Oanei Zăvoranu:

