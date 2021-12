Cum arată casa în care locuiește Zarug, de la Asia Express - Drumul Împăraților. Imagini din casa acestuia

Zarug și-a deschis ușile casei cu dragă inimă și a primit invitații în stilul său caracteristic când aceștia i-au mulțumit că i-a primit în locuința sa: “Păi, cu plăcere. Acum ce era să fac? Să zic că nu e nimeni acasă și să plec?”, glumește Zarug.

Cum arată casa în care locuiește Zarug, fostul cocnurent de la Asia Express

Acesta are o casă frumoasă, cu obiecte albe, din diverse locuri. Nu lipsesc plantele de apartament, tablourile, statuetele din toate colțurile lumii și nici esențele.

Zarug spune că oamenii care îi trec pragul sunt impresionați că locuința sa miroase permanent a parfum: “De obicei, faptul că miroase a permanent a parfum, că sunt obsedat cua sta. Stau într-un apartament vechi și automat - ce să zic? - se întâmplă mereu să miroasă aaaa… moș. Hahaha”, spune Zarug.

Acesta are un dormitor alb, cu mobilă albă și un pat foarte mare. Desigur, florile sunt nelipsite din cameră.

“Eu sunt o gazdă care nu prea se formalizeaza, adică mie chiar mi se rupe de obicei, la mine te comporți ca la tine acasă și da nu-ți place, nu mai vii a doua oară. Haha”, mai spune Zarug.

“Casa asta este o casă-compromis, cum ar veni, un fel de șantier perpetuu. Pentru că inițial mă mutasem într-un alt apartament care era modern, într-un bloc nou - nu s-a mai putut cumpăra și atunci a trebuit să găsesc o casă repede și să mă mut de acolo și am avut noroc”, povestește Zarug.

Acesta spune că i-ar plăcea să aibă un balcon la casă: “Asta mi-ar plăcea cel mai atre pentru că nu am”.

Zarug are un living plin de cărți și plante, peste tot unde vezi cu ochii. Culorile sunt puține, predominând albul în toată casa. “Eu cred că asta este o casă care mă reprezintă. Multe dintre obiectele care sunt aici sunt reciclate din apartamentul vechi . pe altele le-am cumpărat special, dar gândit și în timp și, nu știu, mi-am format așa o colivie ca pentru mine”.

Ce meserie a avut Zarug îniante de a deveni celebru

Mihai Dan Zarug, concurentul de la Asia Express - Drumul Împăraților, care a făcut echipă cu Lorelei Bratu în sezonul 4, a fost printre cele mai carismatice figuri ale reality show-ului. Deși a ales să fie "om de online" și designer vestimentar, la bază are o meserie foarte grea pe care a practicat-o, însă pentru puțin timp.

Dezinvoltura și sinceritatea i-au adus un plus în fața fanilor emisiunii, iar majoritatea acestora l-au îndrăgit imediat.

Pe parcurs, tot mai mulți oameni au devenit interesați de el și au fost curioși să afle toate detaliile despre cel care este în competiție cu Lorelei Bratu, fotomodelul plus-size.

Concurentul de la Asia Express este apreciat de o țară întreagă, iar replicile sale savuroase îl aduc în centrul atenției de fiecare dată. Acum că multă lume a ajuns să-l cunoască, au ieșit la suprafață mai multe detalii despre cine este și cu ce se ocupă.

Zarug este la bază jurist. Acesta a practicat meseria vreme de doi ani de zile, după care a renunțat iremediabil. Acesta nu s-a regăsit în job și a ales să schimbe direcția și să meargă pe drumul artei, mai exact a ales să îmbine utilul cu plăcutul ți să fie designer vestimentar.

"Când mi-am expus această idee părinților, maică-mea mi-a zis că o să mor de foame. Le-am golit frigiderele ca să-mi fac rezerve. Așa am ajuns să fac Facultatea de Drept și să o închei. Și să profesez 2 ani ca jurist până când am realizat că asta mă făcea extrem de nefericit. Cum mi-am dat seama că în viață ai două opțiuni, am ales să fac ce vreau", a mărturisit Zarug când a fost prezent la Chefi la Cuțite.

În urmă cu ceva timp, acesta s-a făcut remarcat și în cadrul show-ului culinar Chefi la cuțite. Pe atunci, Mihai Dan Zarug îi povestea Ginei Pistol cu ce se ocupă.

"Sunt designer, fac haine. Sunt o ființă paradoxală, care în proporții de 50% și-ar dori să se ascundă acum sub scaunul ăsta, iar cealaltă jumătate înclină spre exprimare. (…) Tata e pe jumătate armean, deci și eu am origini armenești", declara atunci Zarug, poreclit Papu, la Chefi la cuțite.

