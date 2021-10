Asia mai târziu, episodul 20. Ce au spus Lorelei și Zarug despre eliminarea din Asia Express. Cum a fost ultima etapă pentru ei

Zarug și Lorelei au fost invitații speciali ai episodului 20 din Asia mai Târziu, o emisiune online, disponibilă integral și necenzurat pe AntenaPlay, realizată de Cuza și de Emi. De data aceasta, concurenții care au părăsit competiția în ultima etapă din Turcia au venit să vorbească despre cele mai neașteptate evenimente din culisele reality show-ului „Asia Express” 2021.

Etapa 5 de pe Drumul Împăraților a fost una plină de tensiune și presiune pentru echipele care au luptat să meargă mai departe în Georgia. Probele au fost unele extrem de dificile la Cursa pentru Ultima Șansă, fapt care le-a îngreunat cursa celor trei cupluri de vedete, mai ales lui Zarug și Lorelei.

Deși pe micile ecrane ale telespectatorilor s-a văzut faptul că cei doi au renunțat repede la experiența de pe Drumul Împăraților, Zarug a ținut să explice tuturor cum au stat lucurile, de fapt. Acesta a dezvăluit că la Cursa pentru Ultima Șansă nu s-a oprit cu scopul de a bea ceai la ceainărie, ci pentru a fi ajutat de patronul localului. Bărbatul le-a scris pe o foaie ce trebuie să spună pentru a strânge 25 de persoane într-un singur loc.

Citește și: Asia mai târziu, episodul 19. Francesco Paglieri, despre motivele pentru care s-a certat aprins cu mama lui în timpul unei curse

"Am încercat diverse strategii.", a spus Lorelei despre ultima etapă din Turcia.

"Am bombănit încontinuu la proba asta pentru că eram nervos, dar proba era foarte simpatică. Eu făceam și bombăneam! Am făcut ce mi-au spus.", a mărturisit "Zarug" despre proba de fotbal din Asia Express.

Ultima misiune din Turcia a fost una grea pentru cele trei echipe din Cursa pentru Ultima Șansă. Lidia Buble a fost cea care a dezvăluit că a făcut hernie de disc din cauza probei, în episodul 16 din Asia mai târziu.

"Era extrem de greu. Eu am fost calmă toată emisiune, la proba asta nu mai puteam. Mi-am dat seama că nu pot fizic și simțeam că mă taie spatele", a zis Lorelei despre proba care i-a pus în dificultate.

Ce spun Lorelei și Zarug despre momentul în care au aflat că părăsesc Asia Express

Concurenții au dezvăluit că și-au propus să se distreze la Cursa pentru Ultima Șansă și să facă din ea un moment memorabil. Totodată, Zarug și Loreleu au fost eliminați de pe Drumul Împăraților în ultima etapă din Turcia.

"Ne-am demotivat, dar nu ne-am demotivat neprovocați de circumstanțe. Adică a fost un șir infinit de lucruri care s-au adunat pe parcursul zilei și care ne-au stricat cheful de viață.", a spus Zarug.

Citește și: Asia mai târziu, episodul 18. Ce dezvăluiri au făcut Teodora și Cipu, reporterul și operatorul băieților, despre meseria lor

"Eu am avut tot timpul această parte mai calmă și echilibrată. Mi-am dat seama că asta e, mi-am dat seama că ăsta e finalul, că s-a terminat. Aia e! Noi nu am cedat nicio clipă, am avut aceste momente, dar am făcut toate misiunile de la un capăt la celălalt până la final", a dezvăluit Lorelei.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 4 din Asia Express - Drumul Împăraților

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, îi coordonează și le este alături concurenților în cel mai spectaculos reality show al toamnei. Alături de ea pe Drumul Împăraților sunt Oase și Marius Damian, cei care le aduc telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le străbat.

Sezonul 4 al emisiunii Asia Express este supranummit Drumul Împăraților și le duce pe cele nouă echipe într-o aventură de senzație în Turcia, Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Solicitant și presărat cu situații neprevăzute, show-ul toamnei prezintă publicului și imagini de culise, disponibile în mediul online. "Jurnal de Asia" este o mini-serie de episoade making of în care fanii Asia Express au șansa să vadă cum se construiește un show de anvergura acestuia. Susținut de Superbet, "Jurnal de Asia" aduce în fiecare miercuri episoade exclusive pe a1.ro și Antena PLAY.

În plus, pentru a înțelege trăirile concurenților și motivațiile lor, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au gândit formatul "Asia mai târziu", show disponibil integral și exclusiv pe Antena PLAY. Împreună cu invitați din actualul sezon, dar și participanți care au spus anterior "da" provcării Asia Express, cei doi iau la puricat evenimentele și aventurile din show.