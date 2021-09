Cine este Zarug de la ”Asia Express” sezon 4. Câți ani are, cu ce se ocupă și ce a studiat coechipierul lui Lorelei Bratu

Zarug și Lorelei Bratu formează una dintre cele nouă echipe de la ”Asia Express” sezon 4. Cei doi parcurg împreună provocările de pe Drumul Împăraților, un traseu interesant care trece prin Turcia, Georgia, Azerbaijan și continuă cu două destinații surpriză.

Cine este și câți ani are Zarug de la Asia Express sezon 4

Zarug, al cărui nume complet este Mihai Dan Zarug, are 39 de ani și nu este străin de aparițiile extravagante. Fie că este vorba despre social media sau televiziune, Zarug se evidențiază datorită dezinvolturii și farmecului special.

Concurentul de la Asia Express nu este pentru prima dată pe platourile de filmare de la Antena 1. În 2018, Zarug, căruia apropiații îi spun Papu, a apărut în fața bucătarilor de la ”Chefi la cuțite” pe tocuri și a făcut senzație.

De meserie designer vestimentar, unul mai nonconformist, le-a spus atunci chefilor că activează în industria modei, dar că este pasionat și de bucătărie.

"Sunt designer, fac haine. Sunt o ființă paradoxală, care în proporții de 50% și-ar dori să se ascundă acum sub scaunul ăsta, iar cealaltă jumătate înclină spre exprimare. (...) Tata e pe jumătate armean, deci și eu am origini armenești.", declara atunci Zarug când se afla în fața Ginei Pistol.

Citește și: Fotoreportaj Asia Express, episodul 23. Cum a fost surprinsă prezentatoarea Irina Fodor, în cadrul celui mai dur reality-show

Mihai Dan Zarug de la Asia Express a studiat Dreptul

În ciuda faptului că pasiunile lui Zarug l-au făcut să-și aleagă meseria de designer, el a studiat Dreptul. Nu a fost prima alegere, căci la vremea respectivă Mihai Dan Zarug, aka Papu, era atras de scenă: voia să aprofundeze teatrul.

La sfatul părinților a luat decizia să meargă pe calea mai sigură și, după ce a absolvit liceul în Botoșani, a aplicat la Facultatea de Drept.

”Când mi-am expus această idee părinților, maică-mea mi-a zis că o să mor de foame. Le-am golit frigiderele ca să-mi fac rezerve. Așa am ajuns să fac Facultatea de Drept și să o închei. Și să profesez 2 ani ca jurist până când am realizat că asta mă făcea extrem de nefericit. Cum mi-am dat seama că în viață ai două opțiuni, am ales să fac ce vreau.”, a mai povestit Zarug la show-ul culinar de la Antena 1.

Citește și: Concurenții Asia Express sezonul 4 și echipa de filmare au vizionat în avanpremieră primul episod. Gina Pistol le-a fost alături

Ba mai mult, pentru a se ajuta să-și crească business-urile, colegul lui Lorelei Bratu de la ”Asia Express: Drumul Împăraților” sezon 4 a urmat un master în managementul afacerilor.

Zarug de la Asia Express a studiat stiința dreptului la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și are un master în Administrarea Afacerilor, pe care l-a făcut la Ecole Superieure de Gestion Paris.

Ce origini are Zarug de la Asia Express 2021

Excentricul Zarug, care spune că trezește des interesul celorlalți cu aparițiile sale inedite, are origini armenești. Pasionat de bucătărie, el adoră să gătească preparatele cu care bunica îl răsfăța în copilărie.

”Nu sunt turc, tata este pe jumătate armean și sunt și eu 25%.”, a zis Zarug la Antena 1 în urmă cu trei ani.

Citește și: Jurnal de Asia, episodul 9. Zarug și Lorelai, echipa pusă pe distracție. Ce spun ei despre punctele lor slabe în competiție