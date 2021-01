Cum arăta Connect-R în anul 2000, când avea doar 17 ani! Care este numele real al artistului

Colaborarea cu R.A.C.L.A. i-a adus un pas important în cariera sa muzicală. În 2006, Connect-R se putea lăuda că este primul rapper care ajunge pe scena Eurovisionului.

Un an mai târziu, acesta lansează super hitul „Dacă dragostea dispare”, iar apoi, aproape an de an, acesta a lansat piese de succes, ce au adunat milioane de vizualizări.

Recent, Connect-R a postat fotografii cu el în anii 2000, pe vremea când cânta hip hop underground și încerca să își construiască o carieră de succes.