Vedete din România care au avut o copilărie grea. Antonia, Bianca Drăgușanu și Connect-R se numără printre ele

2. Connect-R

Connect-R a devenit rapid foarte îndrăgit de public, însă în copilărie s-a confruntat cu momente triste. Artistul s-a confruntat din greu cu sărăcia, dar nu a renunțat nici măcar o secundă la visul lui de a deveni cântăret.

„Când eram amărât, credeam că oamenii care au mâncare în fiecare zi sunt cei mai fericiţi. Am mai crescut şi am zis ‘gata, domle’, ştiu: fericirea e atunci când îţi permiţi haine multe şi de firmă. Când am început să fac bani din primele concerte, mi-a dat seama că fericirea e momentul când învârţi cheia în uşa primului apartament.”, a spus Connect-R, potrivit Unica.