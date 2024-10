Cum arată dormitorul lui Dinu Maxer și al Magdalenei Chihaia. Imaginile ineditate din intimitatea cuplului

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia și-au decorat dormitorul și au distribuit imaginile și în mediul online. Iată cum și-au decorat cei doi camera!

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia formează un cuplu de aproape un an și jumătate și au făcut multe schimbări în viața lor. S-au mutat împreună de ceva timp, iar de curând și-au amenajat dormitorul după placul lor. Iată cum arată!

Imagini din dormitorul lui Dinu Maxer și al Magdalenei Chihaia

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia au făcut mai multe modificări în dormitorul lor și au împărtășit imaginile și cu fanii de pe rețelele de socializare. Cei doi au în cameră un pat matrimonial, alb, cu tăblie tapițată. Pe perete au atârnat un tablou cu ei, dar și o mască din Veneția, locul unde s-au logodit.

Perdele sunt albe, draperiile închise la culoare, iar ce atrage atenția sunt nenumăratele corpuri de iluminat, unul pe tavan, altul deasupra patului.

„Ne-am redecorat dormitorul și am creat un design unic cu ajutorul corpurilor de iluminat”, a transmis Dinu Maxer în mediul online.

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia s-au logodit

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia formează un cuplu de aproape un an și jumătate. Cei doi s-au logodit la începutul verii, în Veneția, într-un cadru extrem de romantic.

Înainte de a forma un cuplu, Dinu Maxer și Magdalena Chihaia au fost prieteni, dar apropiații îi vedeau împreună. Artistul a mărturisit că de când o are alături pe logodnica sa, viața lui s-a transformat în bine.

„Trebuie să recunosc că viața alături de Magda este una incredibilă. Apropo, toată lumea ne acuză, și mă întorc puțin la trecut, noi am fost o perioadă strict prieteni. Toți prietenii din jurul nostru, artiști, actori, spuneau că noi suntem împreună. Noi nu eram împreună. După ce am reușit să spargem zidul pe care eu îl ridicasem între noi a fost puțin ciudat, că oamenii ne spuneau: v-am zis că sunteți împreună. Nu am fost împreună!”, a declarat Dinu Maxer, citat de Spynews.

Ce a spus Dinu Maxer despre nunta cu Magdalena Chihaia

Întrebat când va avea loc nunta, Dinu Maxer a precizat că nu se grăbesc și că ar putea să mai treacă încă un an de zile până ca el și Magdalena Chihaia să ajungă în fața altarului.

„A trecut un an de când suntem într-o relație, n-ar fi curios să mai treacă încă un an până la eveniment. Nu este nicio grabă.”, a punctat Dinu Maxer la Star Matinal de la Antena Stars, citat de Spynews.