Cum arată Emily Ratajkowski la 5 săptămâni de la naștere. Corpul său a lăsat pe toată lumea cu gura căscată

Emily Ratajkowski, cunoscută drept vedeta cu cel mai frumos bust natural, a surprins pe toată lumea cu ultimele sale postări din mediul online. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că superbul model a născut în marție un băiețel sănătos, lucru care i-a încântat pe fanii săi.

Deși a trecut foarte puțin timp de când și-a adus pe lumea copilul, Emily Ratajkowski nu a ezitat să își afișeze formele la 5 săptămâni de la nașterea micuțului Sylvester.

Cum s-a fotografiat Emily Ratajkowski la doar câteva săptămâni după ce a născut

De curând, vedeta a publicat pe contul oficial de Instagram o imagine și un videoclip cu ea în costum de baie. Emily Ratajkowski le-a prezentat celor 27 de milioane de urmăritori trupul său la doar 5 săptămâni după ce a născut.

Citește și: Emily Ratajkowski, goală înainte să nască. Imaginea care a strâns mai bine de 2 milioane de aprecieri pe rețelele sociale

Postarea sa a făcut furori pe rețelele sociale, iar ținuta sa a atras imediat atenția. Un lucru ete evident, modelul se mândrește cu cele mai apetisante forme și cu un corp de invidiat.

Deși corpul său a trecut prin foarte multe schimbări în timpul sarcinii, Emily Ratajkowski a tăiat răsuflarea tuturor cu o transformare spectaculoasă. Modelul a reușit să slăbească considerabil și să ajungă la condiția fizică pe care o avea înainte de a rămâne însărcinată.

Citește și: Emily Ratajkowski, de nerecunoscut pe stradă. Cum arată înainte de a naște, când renunță la hainele luxoase

Frumoasa șatenă nu ezită să își evidențieze trupul de invidiat în cele mai provocatoate și luxoase ținute. De asemenea, Emily Ratajkowski este adepta celor mai sexy shooting-uri foto, drept dovadă stau și imaginile sale din perioada în care avea burtică de graviduță.

La vârsta de 29 de ani, Emily Ratajkowski a devenit pentru prima dată mamă și se laudă de câte ori are ocazia cu micuțul său. De asemenea, aceasta este renumită pentru aspectul său fizic spectaculos, pe care îl evidențiază în ipostaze incendiare.

Cine e Emily Ratajkowski

Emily O'Hara Ratajkowski, cunoscută pe numele de Emily Ratajkowski, este un fotomodel cunoscut, însă pasiunea sa pentru actorie a ajutat-o să apară în câteva producții, precum: "Andrew's Alteration", "A Year and a Day", "Gone Girl", "Entourage" și "We Are Your Friends".

Vedeta este născută pe data de 7 iunie 1991, în Marea Britanie, iar celebritatea a cunoscut-o datorită bustului său natural și a trupului senzațional.

În prezent, superbul fotomodel trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul său, Sebastian Bear-McClard. Cei doi s-au căsătorit în anul 2018, iar din rodul iubirii lor s-a născut un copil minunat, care le face viața mult mai frumoasă. De asemenea, Emily a anunțat că este însărcinată prin intermediul revistei Vogue, unde a apărut pe coperta acesteia cu burtica de graviduță.

Pe data de 3 martie, modelul a dat vestea cea mare prietenilor săi virtuali. Aceasta a născut un băiețel adorabil, pe nume Sylvester.