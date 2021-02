Emily Ratajkowski, de nerecunoscut pe stradă. Cum arată înainte de a naște, când renunță la hainele luxoase

Emily Ratajkowski a devenit unul dintre cele mai cunoscute modele din lume după ce a apărut în video-ul Blurred Lines al lui Robin Thicke.

În scurt timp, modelul a apărut în reviste din toată lumea, podiumuri de modă celebre și în câteva filme notabile, precum Gone Girl, Entourage, We Are Your Friends, I Feel Pretty și Lying and Stealing.

Emily a apărut pe covoare roșii din întreaga lume și a uimit mereu cu aparițiile sale, la fel cum face și cu imaginile pe care le publică pe rețelele de socializare.