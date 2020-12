Cum arată fără machiaj sau alte editări Selena Gomez. Adevărul despre tânăra care a devenit milionara din copilărie

"A fost o deczie care a venit din instict ... chiar am vorbit amândouă despre asta cu mult înainte să se îmbolnăvească. A fost o coincidenta, desi eu nu cred in coincidente. Cred ca este felul lui Dumnezeu de a ramane anonim.", a declarat prietena lui Selena Gomez.

Selena Gomez și-a arătat cicatricile

Îmbrăcată într-un costum de baie albastru, cu fermoar negru la baza gâtului, Gomez a pozat în apropierea unei piscine într-o poziție menită să scoată în evidență cicatricea lăsată de transplantul de rinichi pe care l-a făcut.

Vedeta a decis să își celebreze imperfecțiunile și să transmită un mesaj important despre modul în care s-a schimbat percepția ei asupra propriului corp.

“Atunci când am făcut transplantul de rinichi, țin minte că mi-a fost foarte greu la început să îmi arăt cicatricea. Nu voiam să apară în poze, așa că am purtat lucruri care o acopereau. Acum, mai mult decât oricând, am încredere în cine sunt și prin ce am trecut...și sunt mândră de asta,” a scris vedeta pe Instagram, alături de imagine.

Imaginea a strâns deja peste 13 milioane de like-uri, alături de mesaje de încurajare și apreciere pentru Selena Gomez, unele dintre ele de la alte vedete.