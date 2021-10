Cum arată femeia care i-a dat arma încărcată lui Alec Baldwin, cu care acesta a împuscat accidentat doi colegi de platou

Surse obținute de agenția de presă dailymail.co.uk, susțin că Hannah Gutierrez-Reed, în vârstă de 24 de ani, a avut un istoric de comportament destul de „neglijent” în jurul armelor și a fost „un pic neatentă cu armele”.

Cine este și cum arată tânăra care i-a înmânat arma lui Alec Baldwin, cu care acesta a împușcat mortal o colegă de pe platoul de filmare

Alte surse ale publicației amintită mai sus anunță faptul că femeia ar fi fost văzută cum umbla cu armele într-un mod destul de nesigur, iar persoana care ar fi trebuit să verifice din nou nu a făcut-o.

Citește și: Regizorul Joel Souza a fost externat din spital, după ce actorul Alec Baldwin l-a împușcat accidental pe platourile de filmare

Tânăra armurieră care a fost responsabilă pentru arma care a ucis-o pe directoarea de filmare Halyna Hutchins pe platourile de filmare ale noului film Rust în care joacă și actorul Alec Baldwin a fost neglijentă cu armele în trecut, susțin sursele. O sursă care a lucrat alături de Hannah Gutierrez-Reed, în vârstă de 24 de ani, pe un platou de filmare în trecut, a spus că are un istoric de imprudențe în legătură cu armele.

„Era puțin neglijentă cu armele, jucându-se din când în când cu ea”, a declarat sursa pentru The Daily Beast.

„Au fost câteva momente când ea a încărcat arma și a făcut-o într-un mod pe care noi l-am considerat nesigur”, au mai spus sursele.

O altă persoană a acuzat-o pe Gutierrez-Reed că a încărcat o armă pe pământul plin de pietricele și i-a înmânat-o copilului unei actrițe, fetița Ryan Kiera Armstrong în vârstă de 11 ani, s-a jucat cu arma fără a fi verificată înainte.

Hannah Gutierrez-Reed, la "especialista" en armas de 24 años que le dio a Alec Baldwin un revólver cargado con balas reales en lugar de fogueo. La integración y la lucha contra el heteropatriarcado machista están saliendo de escándalo en Hollywood. pic.twitter.com/6G1hYxmnjr — Andaluzuelo (@andaluzuelo) October 24, 2021

„Reîncărca pistolul pe pământ, unde erau pietricele și alte lucruri. Nu am văzut-o verificând, nu știam dacă ceva a intrat sau nu în cartuș", a spus o sursă care a lucrat cu producția viitorului film în care joacă Nicolas Cage, The Old Way. Bărbatul a remarcat că echipa a așteptat să filmeze până când Gutierrez-Reed a verificat de două ori arma.

Primele declarații ale soțului femeii ucise într-un accident de actorul Alec Baldwin pe platoul de filmare

Soțul directoarei de imagine Halyna Hutchins a vorbit pentru prima oară, după ce aceasta a fost împușcată mortal în timp ce lucra pe un platou de filmare. Halyna Hutchins se afla în New Mexico, lucrând la producția filmului Rust, care îi are în rolurile principale pe Travis Fimmel, Jensen Ackles și Alec Baldwin. Tragedia s-a petrecut când Alec Baldwin a tras cu o armă de rechizită, însă care avea gloanțe reale și a provocat accidental rănile ei fatale.

Citește și: Cine a fost Halyna Hutchins, femeia ucisă accidental de Alec Baldwin pe platourile de filmare ale producției ”Rust”

Femeia în vârstă de 42 de ani, care lucra ca director de imagine la acest proiect, a fost transportată cu avionul la Spitalul University of New Mexico din Albuquerque, unde a murit în urma rănilor. Regizorul filmului, Joel Souza, a fost și el rănit în urma evenimentului tragic, însă el a fost externat, rănile nefiind atât de grave.

Soțul lui Hutchins, Matthew, a confirmat, potrivit unilad.co.uk, faptul că este în strânsă legătură cu Baldwin, declarând publicației New York Post astfel: „Am vorbit cu Alec Baldwin și a fost de foarte mare sprijin”. Hutchins și soțul ei au fost căsătoriți timp de 16 ani, înainte de moartea ei tragică, și împreună au un fiu în vârstă de nouă ani.

Matthew și fiul cuplului se află acum în Santa Fe, unde a avut loc accidentul. Între timp, soacra lui Hutchins, Teresa Hutchins, a spus că există „atâtea întrebări fără răspuns” cu privire la moartea directoarei de imagine. Ea a declarat: „Era o tânără foarte drăguță. Și am știut când am întâlnit-o prima dată că va ajunge să fie nora mea”, spune ea, potrivit sursei citată mai sus.

Sezoanele 1, 2 și 3 din Asia Express sunt acum exclusiv pe AntenaPLAY. Vezi și episoadele full din noul sezon Asia Express