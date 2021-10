Reacția lui Alec Baldwin după ce a provocat moartea Halynei Hutchins pe platourile de filmare. Cum a fost pozat după tragedie

Biroul şerifului districtului Santa Fe a transmis că arma descărcată de actor a ucis-o pe Hutchins, director de imagine pentrul filmul „Rust”, şi l-a rănit pe Souza.

Hutchins, în vârstă de 42 de ani, a fost dusă cu elicopterul la University of New Mexico Hospital, unde a fost declarată decedată de personalul medical, au mai spus autorităţile.

Souza, în vârstă de 48 de ani, a fost dus cu ambulanţa la Christus St. Vincent Regional Medical Center, unde îi sunt tratate rănile. Nu se știe însă care este starea sa de sănătate.

Purtător de cuvânt al lui Baldwin a spus că a avut loc un accident pe platourile de filmare din cauza unei arme de recuzită cu gloanţe oarbe care s-a declanşat din greşeală.

Santa Fe New Mexican a scris că actorul în vârstă de 68 de ani a fost văzut joi plângând în faţa biroului şerifului, însă încercările de a-i lua declaraţii nu au avut succes.

Sunt singurele declarații pe care le-au dat purtătorii de cuvânt ai lui Alec Baldwin după ce acesta a provocat moartea directorului de imagine Halyna Hutchins și rănirea regizorului Joel Souza.

La scurt timp după tragedie, Alec Baldwin a fost fotografiat în timp ce suna pe cineva. Puțin mai târziu, el s-a retras spre margine drumului. Imaginile îl arată în timp ce ține mâinile pe genunchi și capul plecat.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

Pics: Jim Weber ⁦@thenewmexican⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK