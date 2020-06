WOW! Așa mamă, așa fiice! Cum arată fetele Anamariei Prodan și cât de bine seamănă cu sexy-impresara | FOTO

Rebecca Prodan Dumitrescu, are 21 de ani și este studentă la Institutul Marangoni din Italia, specialitatea Fashion and Design. A intrat cu bursă la Parson University din New York, iar ulterior s-a transferat în Italia.

Visul tinerei este să conducă un bussiness de modă, aceasta activează deja în industria de modelling.

Este model internațional pentru Dolce & Gabbana și a defilat pentru cele mai mari case de modă. Rebecca a pus însă mereu facultatea pe primul loc.

Aceasta va fi numărul 1 în clubul Hermannstadt din Sibiu.

”Fata mea cea mare este numărul 1, eu o ajut pe ea. Ea este cea mai tânără conducătoare din Liga 1, la 21 de ani”, a declarat Anamaria Prodan Reghecampf

Sarah, fiica cea mică a Anamariei Prodan

Sarah e stabilită în SUA și s-a făcut remarcată în campionatele de baschet de colegiu, fiind foarte pasionată de acest sport.

Cum în această perioadă competițiile sunt suspendate, fiica impresarului român are mai mult timp liber și postează imagini sexy pe Instagram.

De altfel, Sarah chiar s-a plâns pe InstaStory că îi lipsesc meciurile de baschet.

Despre Sarah Dumitrescu, care face baschet de performanță, Anamaria Prodan a spus că „are drumul ei” și că a intrat la facultate cu bursă.

Fiica Anamariei Prodan, Sarah Dumitrescu, a debutat la finalul anului trecut în baschetul de colegiu din America, NCAA, ultimul înainte de WNBA, liga profesionistă americană de baschet. Fiica Anamariei ar putea deveni astfel a treia sportivă din România ajunsă la acest nivel.

Anamaria Prodan are contracte cu fiicele ei, cărora le plătește lunar salarii. Când au performanțe școlare, fetele primesc și bonusuri.