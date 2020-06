Anamaria Prodan e bombă sexy! Cum arăta impresara înainte de a avea un look de fotomodel! | Foto

Anamaria Prodan are o garderobă de invidiat

Este cunoscut faptul că Anamaria Prodan are o garderobă la care multe femei nici nu visează. Recent, Anamaria Prodan a dezvăluit că îi face plăcere să îşi împartă lucrurile cu fiice ei însă există piese le care nu le-ar da niciodată.

„Am început să mai iau de la Rebecca, ea fiind foarte slabă, în ultimii ani nu am mai putut să port nimic de la ea. Acum este ok. De la Sarah, ea fiind sportivă, am mai împrumutat treningul. De la Rebe am început să iau bluze, că am talie mică şi nu mai pot de drag” a dezvăluit Anamaria Prodan.