Cum arată fiica Mirelei Retegan, inspirația proiectului „Gașca Zurli”. Tânăra este o domnișoară superbă

De mult eori Mirela Retegan a povestit că a creat fenomenul Gașca Zurli fiind inspirată de interacțiunile cu fiica ei. Pentru că a crescut-o pe fiica ei într-un mod extrem de jucăuș, Mirela Retegan a fost inspirată să împărtășească și cu ceilalți părinți această manieră ludică de învățare. Acum, Maya este o domnișoară superbă, iar mama ei se mândrește cu ea.

Recent, Mirela Retegan a publicat pe rețelele sociale o imagine în care apare alături de tânăra sa fiică. Mai mult, Mirela Retegan a publicat și un mesaj nostalgic și emoționant.

Cum arată Maya, fiica Mirelei Retegan

„Unde te grăbești, copilă? Crești încet, să îmbătrânesc câte puțin.

Copiii sunt urmele noastre pe pământ. Și copii.

Dar, spre deosebire de alte urme care rămân acolo unde le lași, copiii vin în spatele nostru, sunt urme-umbre.

Datorită lor, ne vedem trecerea prin fiecare secundă a vieții. Ne uitam la ei și știm că avem trecut peste care… am trecut!

Am mers mai departe. Spre nemurire!

Lasă urme frumoase, că ai fost pe pământ! Lasă sclipici în urma ta!

Îți mulțumesc, Maya, pentru că strălucești!”, a scris Mirela Retegan în dreptul imaginii cu fiica sa.

Citește și: Mirela Retegan și Gașca Zurli, surpriză la Neatza cu Răzvan și Dani! Cum îi învățăm pe cei mici să facă economii?

Mirela Retegan este activă pe rețelele sociale și publică atât imagini cu ea, cât și cu fiica sa.

Citește și: Cum arată „Fetița Zurli” în costum de baie. Vero Căliman, cea care i-a dat viață personajului, s-a lăsat fotografiată la plajă

Cum a luat naștere proiectul „Gașca Zurli”

Fenomenul Gașca Zurli a fost creat de Mirela Retegan (Tanti Prezentatoare), în urmă cu mai bine de 15 ani. În pandemie, Gașca Zurli nu a avut spectacole prin țară, dar au intrat în casele oamenilor prin micile ecrane, la Antena 1.

Invitată la Chefi la cuțite, Mirela Retegan a povestit cum a luat naștere fenomenul „Gașca Zurli”.

„Mie mi-au plăcut copiii dintotdeauna. Eu am vrut să mă fac educatoare și acum 15 ani, când fetița mea era mică, pentru că eu o creșteam pe Maya într-un mod extrem de jucăuș și pentru că împachetam într-un joc, într-un cântec și într-o poveste lucrurile importante, am realizat la oamenii din jurul meu că ei nu știau să facă asta și că e un talent să știi să te joci cu copiii, să le creezi personaje și povești. Și mi-am dat seama că mie mi-a dat Dumnezeu acest talent. Și așa am construit Zurli. Zurli are succesul pe car eîl are pentru că e făcut din fiecare celulă a mea. Eu l-am făcut acasă pentru Maya”, a declarat Mirela Retegan la Antena 1.