Cum arată fiul lui Dan Capatos. Andrei este campion la tenis și îl face mândru pe tatăl său

„Ne-am cunoscut în redacția unui ziar care nu a mai apărut. Şi eu şi Monica eram prinşi în alte relaţii. Ea trebuia să se căsătorească peste trei luni. Şi-a anulat nunta! Sper să ne ierte persoanele implicate. Noi ne-am construit drumul pe care Dumnezeu ni-l desenase înainte”, a declarat Dan Capatos la Antena Stars.

De ce afecțiune suferă fiul lui Dan Capatos

De asemenea, Dan Capatos a vorbit și despre fiul său și motivul pentru care l-a îndemnat să facă sport. Pe lângă tenis, Andrei este și un fotbalist foarte bun. Prezentatorul a povestit că fiul său a „moștenit” o valoare a colesterolului ridicată, iar sportul îl ajută în menținerea sănătății:

„A moştenit pe linie paternă, de la mine, o valoare a colesterolului mai mare. Asta este moştenire. Până la vârsta de 12 ani nu are rost să intervii cu medicamente, iar sportul ajută. De când face fotbal de trei ori pe săptămână, la modul profesionist, e legitimat la Dinamo, joacă în campionatul grupei lui, lucrurile sunt ok. Antrenamentele sunt dure – are luni, miercuri şi vineri, iar meciuri sâmbătă şi duminică”, spunea anul trecut Dan Capatos la Antena Stars.

Dan Capatos are de ce să se mândrească cu fiul său:

„Andrei ştie ce face tati. Ştie şi prostiile pe care le-a făcut tati pe la TV. Generaţia aceasta este la curent cu tot ce se întâmplă acum sau ce s-a întâmplat. El doarme mare parte de timp când am eu emisiune. El este un băieţel normal pentru vârsta lui. Este cuminte, cu cele mai bune note posibile, face sport. Cât n-am făcut eu toată viaţă, el a făcut în primii nouă ani”, a declarat Dan Capatos pentrus sursa citată anterior.