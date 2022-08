Cum arată Florin Salam, după ce s-a vindecat de COVID-19. Artistul a fost filmat de Tzancă Uraganu într-o formă de zile mari

În ultima perioadă, Florin Salam a fost un subiect controversat pe care foarte multe tabloide l-au abordat. Speculațiile că acesta ar fi murit au luat pe toată lumea prin surprindere, stârnind un val negativ de reacții din partea fanilor.

La scurt timp de la zvonurile legate de posibila moarte, manelistul nu s-a mai putut abține și a dat replica imediat. Acesta a realizat o serie de videoclipuri din spital prin care transmitea tuturor că se simte bine, iar toate informațiile legate despre trecerea sa în neființă sunt false.

Mai mult decât atât, Florin Salam le-a sugerat prietenilor săi virtuali să aibă grijă de ei în această perioadă pandemică, dând de înțeles că el se află sub supravegherea atentă a medicilor din cauza infectării cu Coronavirus.

Cum a fost filmat Florin Salam de Tzancă Uraganu, după ce s-a vindecat de COVID-19

De curând, Tzancă Uraganu a publicat pe contul de Insagram o serie de InsaStory-uri prin intermediul cărora a decis să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai noi evenimente din viața lui.

Apariția lui Florin Salam în filmulețul cântărețului a stârnit interesul fanilor. Se pare că tatăl lui Betty Blue arată de-a dreptul spectaculos și este într-o formă de zile mari, după ce s-a vindecat de COVID-19.

Florin Salam a îmbrăcat un tricou negru, pantaloni albi și o pereche de ochelari de soare. De altfel, din imagini se poate observa că starea lui de sănătate este tot mai bună pe zi ce trece, recuperându-se rapid.

Care a fost replica lui Florin Salam, după ce s-a speculat că ar fi murit

Florin Salam a lămurit rapid situația în care a fost pus, după ce s-a speculat că ar fi murit.

„Vă salut, oameni buni. Al vostru Florin Salam vă salută cu respect. Fac acest filmuleț pentru familia mea, neamurile mele, după zvonurile care circulă prin presă. De câteva zile am fost în situația în care am fost. Cei din presă, îmi cer scuze, nu vreau să se supere pe mine, formulează mult peste situația prezentă. Am făcut acest filmuleț pentru că toată familia mea este în alertă din cauza mea, pentru că nu știu de sănătatea mea”, a spus Florin Salam.

„Eu, acum 3 – 4 zile, am cântat într-un loc. Vă rog să luați în serios problema cu Covidul fiindcă noi câteodată facem caterincă. Ferească Dumnezeu, că nu știi niciodată când poți să cazi. Mai ales în meseria noastră, că stăm numai între oameni. Există persoane care stau cu adevărat cu grija mea. Și mă refer la copiii mei și familia mea. Le spun să stea liniștiți că eu în 2-3 zile o să ajung acasă. Trebuia de azi să ajung acasă, dar au spus să mai stau puțin ca să pot să ies cum trebuie, în formă. Sunt bine, mi-a fost puțin rău, asta a fost situația”, a mai adăugat el.

