Ce a publicat Betty Blue pe Internet, la scurt timp de la zvonurile că tatăl său ar fi murit. Când va cânta alături de artist

În ultimele zile, Florin Salam s-a aflat pe buzele tuturor după ce s-a zvonit că ar fi murit. Artistul nu a stat prea mult pe gânduri și s-a decis să lămurească situația complicată în care a fost pus, transmițând un mesaj neașteptat pe rețelele sociale.

Vestea apărută în decursul serii de sâmbătă a lăsat pe toată lumea fără cuvinte. Mai mult decât atât, informațiile apărute în presă despre manelist au deranjat-o peste măsură pe fiica cea mare a acestuia, Betty Blue. Tânăra a povestit în mediul online că tatăl său se simte bine și i-a acuzat pe cei care au împrăștiat zvonurile de dezinformare.

„Vă salut, oameni buni. Al vostru Florin Salam vă salută cu respect. Fac acest filmuleț pentru familia mea, neamurile mele, după zvonurile care circulă prin presă. De câteva zile am fost în situația în care am fost. Cei din presă, îmi cer scuze, nu vreau să se supere pe mine, formulează mult peste situația prezentă. Am făcut acest filmuleț pentru că toată familia mea este în alertă din cauza mea, pentru că nu știu de sănătatea mea”, a spus Florin Salam prin intermediul unui videoclip publicat pe Facebook și Instagram.

„Eu, acum 3 – 4 zile, am cântat într-un loc. Vă rog să luați în serios problema cu Covidul fiindcă noi câteodată facem caterincă. Ferească Dumnezeu, că nu știi niciodată când poți să cazi. Mai ales în meseria noastră, că stăm numai între oameni. Există persoane care stau cu adevărat cu grija mea. Și mă refer la copiii mei și familia mea. Le spun să stea liniștiți că eu în 2-3 zile o să ajung acasă. Trebuia de azi să ajung acasă, dar au spus să mai stau puțin ca să pot să ies cum trebuie, în formă. Sunt bine, mi-a fost puțin rău, asta a fost situația”, a mai spus el.

Betty Blue le-a dat de veste fanilor că va cânta alături de tată său, la scurt timp de la speculațiile că Florin Salam ar fi murit

La doar câteva zile de la speculațiile apărute în presă despre posibila moarte a lui Florin Salam, Betty Blue le-a dat o veste senzațională prietenilor virtuali. Aceasta a publicat o imagine alîturi de tatăl său prin care le transmite tuturor că va cânta alături de el pe data de 27 august.

Deși a trecut printr-o perioadă mai dificilă, manelistul revine în forță pe scenă pentru a-și încânta fanii cu piesele sale memorabile. De data aceasta, Florin Salam va fi însoțit de fiica lui cea mare, alături de care va face un show de zile mari.

Betty Blue apare destul de rar în compania tatălui său la evenimente. Aceștia nu cântă des împreună la concerte, dar reușesc să impresioneze cu talentul lor remarcabil ori de câte ori au ocazia să facă asta.

