Cum arăta Fuego în adolescență. Imaginea care i-a surprins pe fanii cântărețului

Paul Surugiu, cunoscut mai mult cu numele de scenă Fuego, este unul dinte cei mai apreciați artiști de muzică ușoară din România.

Fuego s-a remarcat de-a lungul carierei sale prin vocea lui extraordinară și, mai ales, colindele de Crăciun care se aud adesea în casele românilor.

Artistul a avut un impact major asupra generației sale și rămâne un nume emblematic al muzicii ușoare contemporane, având de-a lungul anilor colaborări cu zeci de artiști foarte cunoscuți la noi în țară, precum Irina Loghin.

Cum arăta Fuego în adolescență

Melodia pe care au scos-o împreună, “Împodobește, mamă, bradul” are astăzi peste 9 milioane de vizualizări și multe alte piese de-ale artistului au devenit celebre, chiar și peste hotare.

Recent, Fuego a postat pe contul lui de Facebook o fotografie din adolescență cu care i-a surprins pe fanii săi. Se pare că la vârsta de 48 ani artistul a devenit nostalgic și a găsit printre pozele sale vechi o fotografie din adolescență.

În poză, el apare purtând părul mai lung, până la umeri, o geacă neagră de piele și un tricou negru. Poza are o încărcătură emoțională foarte importantă pentru el și a explicat totul în descriere.

“Nu râdeți de mine! Aveam în jur de 17 ani! Debutul meu oficial pe o scenă imensă, cu public numeros, dincolo de reprezentațiile de la Turda sau de la “Cântarea României”, a fost la Festivalul de la Mamaia, în 1993, ca discipol al maestrului George Grigoriu! Am cântat și în concurs și în recitalul lui! Premiu nu am luat, dar mai apoi drumul meu a luat avânt! După 31 de ani, în vara asta, pe o vreme problematică, m-am reîntors la Mamaia! De această dată la folclor, cu un recital aparte, o seară a mea, cu invitați și momente unice, alături de Orchestra Ansamblului Brâulețul, dirijor Cristian Obrejan! Ce minunat m-am simțit, ce bucurii și emoții am trăit și abia aștept să le vedeți și voi! (…) Va fi de poveste!”, a scris Paul Surugiu pe contul lui de Facebook.

Artistul i-a mai informat pe fanii săi și unde pot urmări emisiunea în care apare cântând alături de Orchestra Ansamblului Brâulețul, într-un spectacol de excepție.

Fanii au reacționat imediat și puțini au fost aceia care l-au recunoscut în fotografie mai veche. Poza a strâns rapid peste 4,5K de aprecieri și sute de comentarii laudative la adresa artistului.

Recent, celebrul artist a vorbit și despre retragerea sa din muzică și când va simți să facă acest lucru.

„Nu-mi doresc să cânt mult! Atât cât am să pot am să cânt! Marii artiști au preferat să se retragă în vogă fiind. Am adorat-o pe Tina Turner. Am și astăzi autograful ei, cu ștampilă oficială, de la fan-clubul din New-York. E înrămat la mine acasă! Ea s-a retras în plină putere. La fel, marea actriță a noastră, Tamara Buciuceanu Botez.

Ca atare nu-mi doresc să cânt până la o vârstă respectabilă, până la adânci bătrânețe. Vreau să urc pe scenă decent, cât voi putea cânta. În plus atenție, va conta și starea vocii. Dacă un actor poate urca pe scenă și la 70 sau 80 de ani, pentru un solist e mai dificil. Trebuie să-ți menții vocea, să faci vocalize, repetiții. Pe scurt, trebuie să apari în fața publicului ca o stea, așa cum te și percepe el de ani buni. Îmi doresc să cânt, dar nu foarte, foarte mult!', a spus artistul, potrivit cancan.ro.

