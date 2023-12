Fuego, cunoscut și sub numele său real Paul Surugiu, se pregătește să sărbătorească în curând impresionanta aniversare de 30 de ani în industria muzicală.

Artistul va marca acest moment cu un spectacol de excepție desfășurat la Sala Palatului, unde va interpreta piesele sale cele mai iubite. În vârful carierei sale, Fuego a dezvăluit planurile sale referitoare la retragerea din lumea muzicală, exprimându-și dorința de a urma exemplul regretatei Tina Turner.

Fuego, primele declarații despre momentul retragerii din muzică. Ce hotărâre a luat cântărețul și ce a ținut să transmită

Paul Surugiu, cunoscut sub numele de scenă Fuego, a construit o carieră muzicală solidă timp de 30 de ani și este recunoscut ca unul dintre cei mai iubiți artiști din România. Lansându-se în 1993 la Festivalul de la Mamaia, Fuego a câștigat rapid popularitate în întreaga țară. Cu toate acestea, artistul a reflectat asupra momentului în care va părăsi industria muzicală și a făcut referire la modelul adoptat de Tina Turner și Tamara Buciuceanu.

Despre retragere, Fuego a declarat că nu își dorește să continue să cânte până la o vârstă înaintată, ci să se retragă din lumea muzicală cu demnitate, așa cum au făcut-o și alți artiști internaționali. Inspirat de Tina Turner și de Tamara Buciuceanu Botez, artistul dorește să păstreze o prezență pe scenă până când se va simți confortabil și va putea oferi publicului său o interpretare autentică.

„Nu-mi doresc să cânt mult! Atât cât am să pot am să cânt! Marii artiști au preferat să se retragă în vogă fiind. Am adorat-o pe Tina Turner. Am și astăzi autograful ei, cu ștampilă oficială, de la fan-clubul din New-York. E înrămat la mine acasă! Ea s-a retras în plină putere. La fel, marea actriță a noastră, Tamara Buciuceanu Botez.

Ca atare nu-mi doresc să cânt până la o vârstă respectabilă, până la adânci bătrânețe. Vreau să urc pe scenă decent, cât voi putea cânta. În plus atenție, va conta și starea vocii. Dacă un actor poate urca pe scenă și la 70 sau 80 de ani, pentru un solist e mai dificil. Trebuie să-ți menții vocea, să faci vocalize, repetiții. Pe scurt, trebuie să apari în fața publicului ca o stea, așa cum te și percepe el de ani buni. Îmi doresc să cânt, dar nu foarte, foarte mult!', a spus artistul, potrivit cancan.ro.

Fuego, pe numele său Paul Ciprian Surugiu, nu s-a oprit aici cu declarațiile și a dat de înțeles că este un bărbat cam superstițios. Se pare că nu doar inelul respectiv îi aduce noroc, ci și vremea ploioasă.

În cadrul aceluiași interviu, el a povestit o întâmplare din timpul unui concert susținut în Chișinău, când ploaia și furtuna i-au adus cel mai mare succes.

„Norocul mai vine când plouă. Dacă afară este furtună, ploaie torențială, atunci parcă am cel mai mare succes. Atunci parcă se deschid cerurile, atunci mă simt artist adevărat. În luna mai, când am avut primul meu concert aniversar anul acesta, la Chișinău, la Teatrul Verde, 6.000 de locuri, a plouat până la ora 19. Era furtună, nu am putut repeta. La ora 19 trebuia să înceapă spectacolul. De la ora 10 dimineața a plouat încontinuu până la ora 19. La ora 19 s-a oprit ploaia, a venit soarele spre apus și basarabenii au început să vină unul câte unul, cu umbrelele și am început la 20:30 spectacolul, o oră jumate întârziere, până s-au adunat cei 6.000 de oameni. Au venit toți! După ploaie și furtună am avut cel mai mare succes!”, a mai dezvăluit artistul, în exclusivitate pentru playtech.ro.