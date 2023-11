Fuego spune că a descoperit secretul prin care atrage norocul în viața lui. Cântărețul are un obiect la care nu renunță niciodată

Fuego, pe numele său Paul Ciprian Surugiu, este cunoscut de toată lumea pentru vocea și cântecele sale de colecție. Iar pentru că în curând va împlini 30 de ani de când este pe scenă, el a dezvăluit că are un accesoriu care îi aduce noroc de mai bine de două decenii.

Într-un interviu acordat recent, îndrăgitul cântăreț a oferit detalii neștiute despre cariera sa profesională, dezvăluind povestea unui inel care îi aduce noroc de mai bine de 20 de ani.

Fuego spune că are un inel care îi poartă noroc pe scenă: „Nu l-am scos niciodată de pe deget”

Fuego a precizat că, în urmă cu 20 de ani, a primit în dar, de ziua lui de naștere, un inel pe care nu l-a dat jos niciodată de atunci. Potrivit spuselor sale, bijuteria îi poartă noroc, mai ales pe scenă.

În spirit de glumă, cântărețul a mai adăugat că atunci când inelul îl strânge își dă seama că s-a cam îngrășat și ar fi cazul să facă ceva în această privință.

„Există un inel pe care îl am de zeci de ani. El este norocul meu. L-am primit cadou de ziua mea, pe 23 august în 2003. Sunt niște ani de atunci… Am senzația că acest inel îmi aduce noroc și nu l-am scos niciodată de pe deget. Încă o chestie interesantă este faptul că atunci când mă îngraș, nu mai poate fi scos de pe deget și mă pun pe slăbit. Uneori slăbesc din cauza inelului. Este o bijuterie la care țin foarte mult, este foarte elegantă, este discretă și cred că îmi aduce noroc pe scenă.”, a povestit Fuego, în exclusivitate pentru un site de știri.

Fuego susține că și vremea ploioasă îi poartă noroc: „Parcă se deschid cerurile”

Fuego, pe numele său Paul Ciprian Surugiu, nu s-a oprit aici cu declarațiile și a dat de înțeles că este un bărbat cam superstițios. Se pare că nu doar inelul respectiv îi aduce noroc, ci și vremea ploioasă.

În cadrul aceluiași interviu, el a povestit o întâmplare din timpul unui concert susținut în Chișinău, când ploaia și furtuna i-au adus cel mai mare succes.

„Norocul mai vine când plouă. Dacă afară este furtună, ploaie torențială, atunci parcă am cel mai mare succes. Atunci parcă se deschid cerurile, atunci mă simt artist adevărat. În luna mai, când am avut primul meu concert aniversar anul acesta, la Chișinău, la Teatrul Verde, 6.000 de locuri, a plouat până la ora 19. Era furtună, nu am putut repeta. La ora 19 trebuia să înceapă spectacolul. De la ora 10 dimineața a plouat încontinuu până la ora 19. La ora 19 s-a oprit ploaia, a venit soarele spre apus și basarabenii au început să vină unul câte unul, cu umbrelele și am început la 20:30 spectacolul, o oră jumate întârziere, până s-au adunat cei 6.000 de oameni. Au venit toți! După ploaie și furtună am avut cel mai mare succes!”, a mai dezvăluit artistul, în exclusivitate pentru sursa citată mai sus.