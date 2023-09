Cum arată Gabriela Prisăcariu fără strop de machiaj. Soția lui Dani Oțil s-a fotografiat cu Tiago, la primele ore ale dimineții

Gabriela Prisăcariu se numără printre vedetele din România care nu se tem să-și arate frumusețea naturală. Recent, soția lui Dani Oțil s-a fotografiat la primele ore ale dimineții, alături de Tiago, fiul său.

Gabriela Prisăcariu și-a încântat fanii cu apariția ei fără strop de machiaj pe chip. Soția lui Dani Oțil s-a fotografiat în pat, alături de micuțul Tiago, la primele ore ale dimineții. Cei doi apar zâmbind cu gura până la urechi, iar cei care o urmăresc pe rețelele sociale pe Gabriela Oțil au fost încântați să vadă acest tablou mamă-fiu.

Gabriela Prisăcariu, imagini adorabile cu fiul ei și al lui Dani Oțil

De curând, Gabriela Prisăcariu a publicat mai multe imagini cu Dani Oțil și micuțul Tiago pe bicicletă, precizând: „Pierd teren aici...trebuie sa invat sa merg pe bicicletă”.

Fanii care se bucură de postările cu micuțul Tiago făcute de Gabriela Oțil nu au ezitat să-i aducă multe complimente micuțului:

„Nu am văzut în viața mea așa copil reușit!”, „Ce dulceață de copil!”, „Felicitări ptr frumusețea lui și zâmbetul lui de fericire!”, „Doamne cât poate fi de drăgălaș”, „Un copil superb, minunat și adorabil, felicitări!”, sunt câteva dintre comentariile primite de Gabriela Prisăcariu pe Instagram.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit de curând

Gabriela a devenit oficial doamna Oțil în urmă cu mai bine de 2 ani. Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil s-au cununat civil pe 15 mai 2021, însă și-au dorit să facă și cununia religioasă anul acesta, urmată de o petrecere cu fast.

În mijlocul nunții cu Gabriela Prisăcariu, Dani Oțil a ținut neapărat să le mulțumească socrilor săi în felul să caracteristic pentru că au făcut-o și au crescut-o pe soția lui într-un mod deosebit. Mai mult, acesta a avut mic discurs emoționant și pentru partenera lui.

„Vreau să îi mulțumesc în primul rând soției mele, pentru că mi-a dat o șansă la 40 și puțin de ani să fiu și eu căsătorit. Vreau să le mulțumesc părinților ei că au făcut-o și au crescut-o. Puteau să nu o crească atât de mult, să arăt și eu bine în poze. Vă rog eu mult de tot photoshopați-mă, vreau să arăt și eu de dimensiuni normale. Vreau să le mulțumesc și rudelor mele”, a mărturisit prezentatorul TV.

„Am făcut nuntă pentru mine, soția mea și pentru nași, dacă nu vă place ceva, nu mă interesează. Am trecut repede peste antreuri și pește, de ce? Pentru că totdeauna se oprește muzica la pește, de parcă trebuie să vedem toți peștele. Nu, tată… îți e foame mănânci, nu îți e foame nu mănânci. Avem și colțul tradițional acolo, pentru gomoși. Care nu mâncați fonfleuri, mă declar unul. Ieri am fost la Georgică la nuntă și nu am putut să mănânc, m-au prins doar sarmalele”, a mai adăugat el.