Cum arată Helena Christensen în costum de baie la 52 de ani. Faimosul model și-a surprins fanii

Modelul Helena Christensen nu încetează să-și uimească fanii cu aparițiile sale incendiare. De această dată a pozat în costum de baie.

Faimosul model din Danemarca le-a atras atenția fanilor săi de pe Instagram cu o fotografie senzuală, într-un costum de baie negru. Helena și-a asortat costumul cu o floare portocalie în păr și un ruj roșu.

Cu un trup de invidiat și chip veșnic tânăr, plină de energie și de un entuziasm molipsitor, Helena atrage mereu atenția fanilor atunci când postează fotografii în ținute provocatoare.

Cariera de succes a Helenei Christensen

Modelul a devenit celebru în anii ’90 alături de nume mari din lumea modei precum Linda Evangelista, Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Elle Macpherson și Claudia Schiffer, potrivit Daily Mail.

Pe lângă cariera de model de succes, Helena s-a lansat și industria fashion, devenind designer vestimentar. De asemenea, o altă mare pasiune de-a ei, tot în domeniul artistic, este fotografia. Talentul ei a fost expus lumii întregi prin intermediul revistei Nylon, a cărei co-fondatoare a și devenit. Helena și-a publicat fotografiile între 1999 și 2017.

Helena are un trup de zeiță, desi are 52 de ani. Ea are un fiu de 21 de ani, Mingus, cu fostul ei iubit, Norman Reedus. Cu toate acestea, ea s-a menținut mereu în formă datorită sportului. În 2019 ea a decis să împărtășească secretul siluetei sale cu urmăritorii ei.

Pe lângă faptul că face mult sport, vedeta înoată adesea în râuri, lacuri și oceane reci pentru a-și menține silueta.

“Cred că e important să facem cât mai multe tipuri de sport e posibil în timp ce stăm mai mult în natură”, spunea Helena într-un interviu pentru Daily Mail.

“Înotul în oceam, în râuri și lacuri, urcatul pe munte, tăiatul lemnelor – acestea sunt cele mai bune modalități de a face mișcare pentru că nu se simt ca orice sesiune de workout. Aceste sporturi te ajută să te simți mai viu”, a mai adăugat modelul.

Cariera ei artistică a cunoscut multe fațete, iar Helena a avut ocazia să joace și în câteva filme. Frumosul model danez a apărut în Inferno (1992), March of the Anal Sadistic Warrior (1998) și Allegro (2005).