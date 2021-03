Cum arăta Irina Deaconescu în copilărie. Imagine adorabilă cu iubita lui Cristian Manea

Citește și: Femeia care câștigă 25.000 dolari pentru fiecare clip în care își arată o anumită zonă a corpului. Ce parte filmează pentru bani

Irina Deaconescu a născut o fetiță în octombrie 2020

Vlogerița Irina Deaconescu, care se iubește de câțiva ani cu fotbalistul Cristian Manea, a născut în octombrie 2020 o fetiță superbă și perfect sănătoasă.

Din păcate, din cauza restricțiilor impuse de autorități în contextul pandemiei de coronavirus, partenerul său nu a putut să îi fie alături, așa cum își doreau amândoi.

La acel moment, Irina Deaconescu le mărturisea prietenilor de pe Instagram că este extrem de fericită și le povestea despre provocările pe care le întâmpină cu micuța Victoria.

„Am vrut să fac pe smechera și era să leșin… Eu abia astăzi m-am ridicat din pat și am mers cât am putut eu pe aici (…) M-am dus să fac și eu un duș, chinul de pe lume că am zis că n-am nevoie de ajutor că fac singură totul și când am venit să-mi pun pijamaua era să leșin, efectiv nu ajungeam la butonul de panică!”, a explicat Irina Diaconescu.