Selly se mândrește cu o iubită superbă. Cine este cea care l-a cucerit pe celebrul influencer

Reacțiile fanilor săi nu au încetat să apară. Aceștia au ținut neapărat să îi mărturisească vloggerului că se potrivește de minune cu Smaranda și că sunt foarte frumoși împreună.

"Abia așteptam să văd o fotografie cu voi doi." sau "Cât de frumoși sunteți împreună. Vă ador!", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care au vrut să-i transmită lui Selly cele mai frumoase cuvinte și gânduri.

Selly vrea să schimbe școala din România

Selly a oferit un interviu special celor de la Observator, în care a dezvăluit ce vrea să schimbe la școala românească și cum ar trebui să arate orele elevilor.

„Numele meu este Andrei Șelaru, Selly, așa cum mă cunoaște publicul, am 19 ani și sunt creator de conținut de la vârsta de 11 ani. În toți acești ani, am căutat să evoluea constant, am muncit și mi-am atins cel mai important obiectiv: să trăiesc din ceea ce mă pasionează, să îmi fac treaba cu pasiune. În același timp, educația a fost importantă pentru mine și, în ciuda programului meu destul de aglomerat cu filmări și concerte, am acordat atenție studiului.”, este începutul scrisorii lui Selly pe care a înaintat-o către Ministrul Educaţiei şi către Premierul României.