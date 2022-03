Cum arată Jador când renunță la hainele elegante. Artistul a luat prin surprindere pe toată lumea cu noul său look

Jador este foarte apreciat de oamenii de la noi din țară pentru felul său carismatic și talentul remarcabil. Tânărul a cunoscut rapid celebritatea după ce și-a făcut apariția în cadrul unei emisiuni matrimoniale, unde a impresionat publicul cu vocea sa.

Artistul se mândrește acum cu o carieră de succes în industria muzicală, dar și cu o comunitate uriașă de prieteni în mediul online. Acesta este foarte discret în ceea ce privește viața personală, dar nu uită să își țină la curent umăritorii cu tot ce este nou în viața lui.

Jador este foarte activ pe contul de Instagram, locul în care surprinde de fiecare dată cu diferitele sale postări. Pentru că ține foarte mult la aspectul său fizic, cântărețul se bucură de prezența multor admiratoare de pe Internet.

Look-ul său elegant este principalul motiv prin care Jador reușește să acapareze atenția doamnelor și domnișoarelor.

Cum arată Jador când renunță la costumele elegante

De curând, artistul a uimit pe toată lumea cu un nou stil vestimentar. Jador a decis să renunțe la hainele elegante și să abordeze un noul look de „profesor”. Acesta s-a lăsat filmat într-o ținută specifică elevilor și a făcut senzație cu ochelarii săi de „tocilar”.

Videoclipul a atras atenția internauților și a generat mai bine de 30 mii de like-uri. Prietenii virtuali au ținut neapărat să-i transmită artistului că noul look i se potrivește de minune și îi scoate în evidență trăsăturile feței.

Deși a impresionat cu schimbarea neașteptată, Jador nu a ezitat să poarte un costum elegant în cea de-a doua partea a filmulețului pe care l-a asortat cu o pereche de ochelari de soare. Un lucru este evident, cântărețul de manele are un aspect fizic de invidiat, iar drept dovadă stau postările sale din mediul online.

Reacțiile pozitive din partea prietenilor virtuali nu au întârziat să apară.

„Felicitări, Jador!❤️”, „Mai bine îți stă tocilar 😎”, „Nu-ți stă rău ca profesor🥰”, „Vai, era să nu te recunosc!” sau „Cel mai frumos băiat”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită complimente și cuvinte de laudă.

Ce „dietă” ține Jador

Jador s-a declarat nemulțumit de modul în care arată la începutul lunii februarie. Artistul le-a povestit prietenilor din mediul online că s-a îngrășat foarte tare în ultima perioadă, motiv pentru care a luat decizia de a ține o „dietă” destul de strictă.

„Ideea e că m-am îngrășat foarte tare și țin o cură. De vreo trei zile nu am mâncat nimic, nimic, doar am băut apă. Am învățat să stau flămând”, a povestit tânărul pe contul de Instagram, în timp ce se afla în mașină.

Deși a acumulat câteva kilograme, Jador reușește să impresioneze cu trupul său lucrat în sala de fitness.

