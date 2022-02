Jador a ajuns la secția de Poliție. Motivul pentru care manelistul a dat socoteala oamenilor legii

Jador a fost nevoit să dea socoteală oamenilor legii după ce și-a parcat bolidul de lux în mod neregulamentar. Acesta a mers alături de impresarul său la Poliție pentru a-și ridica mașina, după ce aceasta a fost ridicată.

Jador este mereu apreciat pentru sinceritatea sa și pentru faptul că spune lucrurilor pe mine. Așa cum mereu le spune fanilor care sunt planurile sale în carieră, la fel o face și atunci când vorbește despre viața personală.

Jador a ajuns la Poliție, după ce a încălcat regulile de circulație. Iată ce a spus impresarul său

Cântărețul Jador a parcat neregulamentar și a fost nevoit să meargă la poliție pentru a-și putea ridica mașina și pentru a plăti amenda de 1000 lei, aferentă regulii încălcate.

Acesta a rămas fără mașină o perioadă, însă acum se poate bucura din nou de luxul pe care i-l ofereă mașina sa. Iată ce declarații a făcut impresaul său, potrivit click.ro.

„A fost parcată puțin pe trecerea de pietoni și a ridicat-o. Am râs foarte mult și eu și el. Ne-am dus să o ridicăm, să o luăm înapoi acasă cu zâmbetul pe buze. Ne-am distrat, am mers frumos și am ridicat-o. Jador chiar râdea și cu oamenii de la Poliție”, a mărturisit Cosmin Isăilă, impresarul lui Jador, în cadrul emisiunii Star Magazin.

Acum, artistul este fericit că se poate deplasa în siguranță în mașina sa.

Ce mărturisiri a făcut Jador despre copilăria sa

Remus Ionuț Dumitrache, cunoscut pe numele de scenă Jador, este un artist cunoscut la noi în țară și apreciat de foarte multe persoane. Tânărul se mândrește cu o carieră de succes în indusria muzicală, dar și cu un aspect fizic plăcut.

Invitat în cadrul emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară”, Jador a vorbit cu lacrimi în ochi despre cea mai frumoasă perioadă a vieții, copilăria. În timp ce se afla la treabă alături de colegii săi, artistul a văzut un copil care i-a amintit despre momentele dificile prin care a trecut atunci când era de vârsta lui.

„Îl vedeți pe ăsta mic, fix așa eram și eu, cu cizme și tricou albastru eram și eu. (...) În locul geamului aveam prelată când eram mic... Satul ăsta în care suntem acum este modern, este un sat șmecher. La mine nu-i așa, la mine e altfel. Sfârșitul lumii e acolo! Deși sunt oameni cu suflet bun, e multă.... acolo nu există om cu facultate.

Mama s-a bucurat mult când am plecat pentru că am fost primul din familie care a luat bacalaureatul și a plecat la facultate în București. Eram băiat cuminte, mă tundea mama.”, a spus Jador, vizibil emoționat.